Torino, accusato di aver palpeggiato una donna si difende/ “Ho un deficit, le dita formano un artiglio…”

A Torino un 62enne a processo per violenza sessuale si difende dall’accusa di aver molestato una donna: “Ho un deficit all’arto, le mie dita formano un artiglio“. Con questa motivazione l’imputato avrebbe respinto con forza quanto esposto dalla presunta vittima che, nella sua denuncia, avrebbe riferito di essere stata palpeggiata durante il lavoro. Lo riporta Il Corriere della Sera, secondo cui la donna sarebbe un’agente immobiliare e avrebbe dichiarato di essere stata molestata mentre si trovava a casa dell’uomo per una valutazione dell’immobile.

La vicenda risalirebbe al 2020 e sarebbe finita al centro di una battaglia tra consulenze e perizie per stabilire se l’imputato soffra realmente del disturbo che gli impedirebbe di muovere la mano volontariamente. Una consulenza di parte del pubblico ministero e una perizia disposta dal giudice avrebbero avuto lo scopo di vagliare se la presunta disfunzionalità del braccio dell’imputato possa consentirgli di palpeggiare una persona. In aula, la donna avrebbe ribadito la sua versione: “Sono entrata in camera da letto. Lui era alle mie spalle, ad un tratto, mentre mi avvicinavo alla porta finestra per osservare il balcone, mi è arrivato addosso e mi ha palpeggiato la schiena e i glutei con entrambe le mani“. Spaventata, ha aggiunto la presunta vittima, sarebbe riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi.

La versione del 60enne accusato di violenza sessuale a Torino

Durante il processo, spiega ancora Il Corriere, l’imputato 60enne avrebbe negato ogni addebito respingendo l’accusa di violenza sessuale nei confronti della donna. Secondo il suo racconto, non esclude un eventuale contatto involontario e rigetta l’ipotesi di averla molestata. Stando alla versione dell’uomo, non ci sarebbe stato alcun gesto intenzionale ai danni della professionista 62enne. La difesa punta sul deficit che l’imputato avrebbe a carico dell’arto sinistro: l’uomo non riuscirebbe a ruotare completamente il braccio dal gomito in giù e la sua mano, con le dita piegate a forma di artiglio, non si aprirerebbe del tutto.

Per accertare la sussistenza della condizione sostenuta dall’imputato, pm e tribunale avrebbero incaricato un consulente e un perito, due esperti per capire quali movimenti gli siano possibili e quali eventualmente no. L’uomo avrebbe ammesso di condurre una vita pressoché normale nonostante il suo problema e sarebbe in grado di guidare e persino di dedicarsi a balli di coppia. Ma per il perito del giudice l’imputato non avrebbe inventato nulla e non starebbe fingendo: le sue dita sarebbero effettivaemente in posizione “ad artiglio” e non gli sarebbe possibile aprire il palmo “a coppa”. La donna però avrebbe ribadito di essere stata molestata e terrorizzata dall’accaduto: “Non capisco cosa importa se ha usato il palmo o solo le dita. In ogni caso, mi ha afferrato con entrambe le mani“.











