Torino, bimbo nasce con l’Ittiosi Arlecchino/ Genitori lo lasciano all’ospedale

Un bimbo di pochi mesi, nato a Torino, è stato abbandonato dai proprio genitori in ospedale, perché affetto da una grave malattia. Una vicenda delicata che è raccontata in queste ultime ore da numerosi organi di informazione online, cominciando da TgCom24.it. Giovannino, così si chiama il piccolo, è nato ad agosto al Sant’Anna, concepito con l’eterologa; alla nascita i suoi genitori hanno scoperto che il loro figlio aveva l’Ittiosi Arlecchino, una patologia molto rara che obbliga chi viene colpito a stare lontano dalla luce solare, con l’aggiunta di gravi difficoltà respiratorie. Giovannino lascerà l’ospedale fra due mesi, ma al momento nessuno si è fatto avanti per accudirlo. Come riferisce il quotidiano La Stampa, al momento si stanno facendo carico del bimbo le infermerie dell’ospedale Sant’Anna, ma la struttura può prendere in carico un neonato solamente fino al sesto mese, dopo di che bisognerà trovare una nuova sistemazione.

TORINO, BIMBO NASCE CON L’ITTIOSI ARLECCHINO: COS’E’ QUESTA MALATTIA?

Peccato però che la malattia che ha colpito il bimbo spaventi e non poco i possibili genitori adottivi, visto che il neonato necessita di continue cure, e nessuna casa-famiglia riesce a farsene carico. Ma che cosa è l’Ittiosi Arlecchino? E’ una patologia che colpisce un caso su un milione di nuovi nati, ha una mortalità molto alta, e solamente se diagnostica in tempi brevi è possibile la sopravvivenza. La malattia colpisce la pelle, e chi ne è colpito presenta delle grosse placche di forma squadrata, che ricordano appunto da vicino la famosa maschera di Arlecchino. Di solito coloro che nascono con questa gravissima quanto rara patologia, non arrivano alla settimana di vita, ma Giovannino è una sorta di miracolo, avendo già superato il quarto mese di vita, e soprattutto, una fase molto acuta, quella più delicata del suo percorso. Le aspettative resta comunque molto basse, ed è anche per questo che si sta facendo non poca difficoltà a trovare una famiglia che possa adottare questo povero bimbo, col rischio poi di perderlo subito dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA