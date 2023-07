TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Come iniziò lo scorso torneo? Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: SI COMINCIA

Ci siamo, finalmente è giunto il momento in cui si comporrà il calendario Serie A 2023-2024 anche per il Torino. Come abbiamo già accennato, nel campionato precedente il cammino dei granata allenati dal mister Ivan Juric cominciò con una vittoria esterna per 1-2 sul campo del Monza nella partita che per i brianzoli sancì l’esordio assoluto storico nel campionato di Serie A. Ecco poi alla seconda giornata un pareggio per 0-0 nel debutto casalingo che ebbe luogo contro la Lazio per il Torino, mentre la terza giornata portò un altro colpaccio in Lombardia per i granata, che infatti andarono a vincere per 1-2 sul campo della Cremonese.

Infine, era ancora agosto – o quasi, perché il Torino giocò un posticipo in data giovedì 1° settembre 2022 – pure con la quarta giornata, che fu disputata in turno infrasettimanale e per quanto riguarda il Torino portò una sconfitta esterna per 3-1 a Bergamo contro l’Atalanta. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario del Torino per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo, il momento ormai è giunto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL CAMMINO DEI GRANATA

Oggi si disegnerà anche per il Torino il calendario Serie A 2023-2024, naturalmente il sorteggio di mezzogiorno andrà a comporre il cammino dei granata allenati da mister Ivan Juric e di conseguenza sarà un momento particolarmente atteso per iniziare ad immaginare la stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione per il Torino, dopo il buon cammino nella scorsa Serie A, che il Torino ha infatti chiuso al decimo posto in classifica.

Insomma, non c’è dubbio sul fatto che il Torino faccia parte di quella che possiamo definire la “media borghesia” del nostro campionato di Serie A, resta però da capire se si possa ambire anche a qualcosa di più (leggi qualificazione per le Coppe europee) grazie alla continuità della gestione tecnica del confermato allenatore Ivan Juric, che sarà a sua volta in cerca della consacrazione definitiva. Da qui si riparte: come sarà il calendario del Torino nella Serie A 2023-2024?

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso quindi è arrivato il momento di scoprire anche per il Torino il calendario Serie A 2023-2024. Naturalmente, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché sancirà il sempre affascinante momento dell’inizio di una nuova avventura che ci terrà compagnia fino a maggio 2024. Un anno fa, per i granata la prima giornata era stata sabato 13 agosto 2022 e aveva visto la vittoria esterna per 1-2 del Torino sul campo del neopromosso Monza, che avrebbe poi messo in difficoltà tanti.

Le partite più attese saranno poi tutte quelle contro le big, ma naturalmente soprattutto i tifosi del Torino bramano sapere quali saranno le giornate e quindi le date dei due derby della Mole contro la Juventus. Qui si andrà per l’ennesima volta a caccia di riscatto perché purtroppo nello scorso campionato il Torino aveva perso entrambi i derby, con uno 0-1 casalingo all’andata sabato 15 ottobre 2022 e poi un 4-2 allo Stadium bianconero in un posticipo al martedì giocato il 28 febbraio scorso. Ivan Juric che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per il suo Torino?

