Torino, espulso imam Mohamed Shahin che esaltò strage del 7 ottobre. La procedura però si blocca: "È perseguitato in patria". E la sinistra scende in piazza

MOHAMED SHAHIN, ESPULSIONE DIVENTA UN CASO

È diventato un caso nazionale l’espulsione dell’imam di Torino Mohamed Shahin, che esaltò la strage del 7 ottobre 2023. Non solo perché la procedura si è bloccata, ma anche perché ci sono state delle manifestazioni contro il rimpatrio immediato, a cui hanno preso parte anche centrosinistra e Anpi. Il caso è scoppiato quando Shahin, in piazza Castello, nel corso di una manifestazione a supporto della Global Sumud Flotilla, ha dichiarato che quell’atroce attacco a Israele non era né una violenza né una guerra. Parole che sollevarono diverse polemiche e spinsero la deputata di FdI Augusta Montaruli a chiedere la sua espulsione.

Così è partito il procedimento, ma nel mirino sono finite anche le partecipazioni dell’imam di Torino a due cortei pro Palestina, uno di maggio e l’altro di ottobre, con il blocco del raccordo per l’aeroporto di Torino. Per questo c’è anche l’accusa di interruzione di pubblico servizio. Il 46enne egiziano, imam della moschea “Omar Ibn Al Khattab”, è stato giudicato un “soggetto pericoloso”.

Nelle scorse ore gli agenti sono andati nella sua abitazione, dove vive con la moglie e i due figli, per essere portato in Questura, dove sono state notificate la revoca del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione con rimpatrio immediato. In udienza, però, il suo legale ha depositato un’istanza di protezione internazionale.

L’avvocato Fairus Ahmed Jama, come riportato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il suo cliente ne necessita in quanto è ritenuto un dissidente in patria, visto che è stato membro di un movimento di opposizione alle forze governative che sono al governo in Egitto; infatti, è da 13 anni che non fa rientro in patria, in quanto “ritiene che la sua vita potrebbe essere in pericolo”.

PARLA IL LEGALE DELL’IMAM DI TORINO

La procedura, quindi, si è arenata, ma nel frattempo il legale ha fatto sapere che l’imam, molto attivo a San Salvario, è stato trasferito in un Cpr, probabilmente a Caltanissetta. Non ne è certa, non avendo ricevuto comunicazioni scritte o ufficiali. Attualmente non sa dove sia il suo cliente, così come non sa perché non si trovi a Torino, non essendoci problemi di disponibilità di posti. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese sulla strage del 7 ottobre, il legale dell’imam di Torino lo ha definito “un atto di sfogo” che riguarda tutti i palestinesi.

Sul blocco, il legale ha riferito che l’uomo ha negato il suo coinvolgimento e smentito che ci sia stata incitazione al terrorismo. L’avvocato ha definito Mohamed Shahin “una persona perbene” che lavora per l’integrazione; infatti, ha insegnato l’arabo alle forze dell’ordine e non ha precedenti.

In passato l’imam aveva chiesto la cittadinanza italiana, che però gli era stata negata, decisione contro cui si era opposto, e questo filone è ancora pendente. Ora è in fase di valutazione la richiesta di asilo politico, ma la commissione che è chiamata a esprimersi potrebbe decidere a espulsione già avvenuta, se dovesse sbloccarsi.

SINISTRA IN PIAZZA CONTRO ESPULSIONE DELL’IMAM

Ma il caso, come dicevamo, è diventato nazionale: infatti, gli attivisti del movimento “Torino per Gaza”, che si sono incontrati in un presidio davanti alla prefettura contro quello che ritengono un “provvedimento islamofobo e razzista”, segnalano i rischi di un ritorno in Egitto, dove rischierebbe di essere torturato e finire in carcere a vita.

In parallelo si infiamma il dibattito politico, anche perché non è passata inosservata la partecipazione di alcuni esponenti locali di Pd, Avs e M5s alla manifestazione di oggi. “Noi della Lega siamo dalla parte della legalità, mentre Pd e compagni, pur di ottenere qualche voto nelle comunità musulmane, finiscono per sottomettersi anche a chi esprime posizioni anti-occidentali e antisemite”, ha scritto Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, sui suoi canali social.

Invece, la collega Anna Maria Cisint torna a chiedere norme sulle comunità islamiche e la chiusura dei loro centri. Ma per l’europarlamentare leghista serve anche “un registro dei luoghi di culto e degli imam”, visto che c’è il rischio che “soggetti sovversivi come questo indottrinino giovani e giovanissimi”.