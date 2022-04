Torino, figlio direttore Gtt guida bus in città senza patente/ Video: scoppia il caos

18 anni, senza patente e senza mascherina, ma alla guida di un autobus nel bel mezzo di Torino. Una vicenda che ha dell’incredibile, ancor di più se il protagonista è il figlio del direttore generale di Gtt. E sui social network è scoppiato il caos…

Come ricostruito dai colleghi de La Stampa, Samuele Bonfanti – figlio del dg Gabriele – è stato ripreso mentre si trovava alla guida di un mezzo pubblico. Un lungo giro nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, con tanto di svolta fino al capolinea: il video in questione risale al 19 aprile ed è diventato virale nel giro di poche ore grazie a Whatsapp. La sequenza, infatti, è finita in diversi gruppi dei dipendenti Gtt, increduli per quanto visto.

Torino, figlio direttore Gtt guida bus in città senza patente

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, l’autista che gli avrebbe concesso di fare un giro al volante del mezzo sarebbe stato sospeso e ora rischia il licenziamento. Gtt ha annunciato di aver sporto denuncia per la “situazione particolarmente spiacevole”: “Perché riguarda sia la reputazione aziendale sia, indirettamente, una persona con un ruolo molto importante e che gode di grande stima. Gtt, venuta a conoscenza dei fatti, è prontamente intervenuta sia con un’indagine interna approfondita per accertare tutte le responsabilità, sia attraverso un immediato esposto in procura. L’azienda ha inoltre già preso provvedimenti in riferimento al personale aziendale interessato ai fatti”, si legge nella nota diffusa dal Gruppo dei trasporti di Torino. Il 18enne non ha rilasciato commenti sull’episodio, ma non è la prima volta che viene “beccato” al volante di mezzi pubblici, autobus o tram che siano, come testimoniato dalle diverse foto presenti su Facebook. Ma in questo caso il video parla chiaro: in quei dieci secondi il neo-maggiorenne è al timone dell’autosnodato, impegnato in manovre nel bel mezzo del traffico.

