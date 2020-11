Festival di Torino 2020: vincitori e premi/ Lista film: ha vinto l’iraniano Botox!

Il Torino Film Festival 2020 è giunto alla conclusione ed è tempo di andare a conoscere i vincitori. La giuria del concorso principale – composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran) – ha premiato l’iraniano Botox, diretto da Kaveh Mazaheri, lungometraggio che si è assicurato anche il premio alla migliore sceneggiatura. L’ottimo Sin senas particulares della regista messicana Fernanda Valadez si è assicurato il premio speciale della giuria e il premio alla miglior attrice, vinto da Mercedes Hernandez. Il riconoscimento al miglior attore è andato a Conrad Mericoffer, protagonista del meraviglioso Camp de Maci. Infine, segnaliamo la menzione speciale per il nigeriano Eyimofe this is my desire di Arie & Chuko Esiri. Niente da fare per Regina di Alessandro Grande, unico film italiano nel concorso Torino 38.

Queste le parole del direttore del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle: «Ho sempre amato il cinema per la possibilità di viaggiare nel mondo e conoscere persone diverse da me, e per la capacità di condensare, nell’arco di un cortometraggio o un lungometraggio, le emozioni, i colori, i suoni, i volti, i sorrisi di tutto il mondo. In questa edizione online tutto ciò è avvenuto in maniera ancora più forte, perché i 133 produttori e registi si sono prestati magnificamente al gioco serio di promuovere bellissimi film attraverso una proposta innovativa. Il cinema ha sempre avuto per me un ruolo fondamentale: i film e l’opera dei grandi registi – ma anche dei giovani autori – che ho visto proprio al Torino Film Festival mi hanno formato sia dal punto vista professionale che umano. Ringrazio con tutto il cuore la meravigliosa squadra del TFF, per aver saputo gestire il passaggio da festival ibrido a solo online e per aver fatto propri i temi sociali e di inclusione, solida base dalla quale è nato tutto il 38° Torino Film Festival». Qui di seguito l’elenco dei premi del Torino Film Festival 2020, con relativi vincitori.



TORINO FILM FESTIVAL 2020: I VINCITORI

TORINO 38

MIGLIOR FILM: Botox di Kaveh Mazaheri

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Sin senas particulares di Fernanda Valadez

MIGLIOR ATTRICE: Mercedes Hernandez (Sin senas particulares)

MIGLIOR ATTORE: Conrad Mericoffer (Camp de Maci)

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Botox di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian

MENZIONE SPECIALE: Eyimofe this is my desier di Arie & Chuko Esiri

TORINO 38 CORTI

MIGLIOR FILM: A better you di Eamonn Murphy

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Just a guy di Shoko Hara

MENZIONE SPECIALE: The last mermaid di Fi Kelli / L’escale di Pieter De Cnudde

TFF DOC – INTERNAZIONALE.DOC

MIGLIOR FILM: The last hillbilly di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Ouvertures di The Living and the Dead Ensemble

TFFDOC – ITALIANA.DOC

MIGLIOR FILM: Pino di Walter Fasano

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Al largo di Anna Marziano

ITALIANA.CORTI

MIGLIOR FILM: Old child di Elettra Bisogno

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Malumore di Loris Giuseppe Nese

PREMIO FIPRESCI

MIGLIOR FILM TORINO 38: Moving on di Dan-bi Yoon



