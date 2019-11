Torino Film Festival 37/ Lista film: apertura con Jojo Rabbit, chiude Knives out!

Torino Film Festival 37, è tutto pronto: oggi è stato svelato il programma con l’elenco completo di film e ospiti, non mancano le sorprese. Il TFF si terrà dal 22 al 30 novembre 2019: dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblica della scorsa edizione, la direttrice Emanuela Martini ha puntato molto sulle donne e sull’horror! Tanti volti femminili protagonisti e tante pellicole che celebrano il genere della paura, a partire dall’interessante retrospettiva. Come vi abbiamo già raccontato, il guest director di questa edizione sarà Carlo Verdone, mentre la presidente della giuria Torino 37 sarà Cristina Comencini: la regista verrà affiancata da Fabienne Babe, Bruce McDonald, Eran Riklis e Teona Strugar Mitevska. Il film d’apertura sarà Jojo Rabbit di Taika Waititi, tra le pellicole più attese della stagione, mentre il film di chiusurà sarà Knives Out (Cena con delitto) di Rian Johnson.

TORINO FILM FESTIVAL 37: LISTA FILM

Il concorso principale del Torino Film Festival 37 è composto da 15 lungometraggi: l’Italia sarà rappresentata da Antonio Padovan con Il grande passo. Il regista di Finchè c’è Prosecco c’è speranza ha girato «un film mazzacuratiano» – parole di Emanuela Martini – con due protagonisti degni di nota: Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Da tenere d’occhio Dylda di Kantemir Balagov, cineasta russo di grande prospettiva. Nella sezione Festa Mobile alcuni dei titoli più attesi della stagione cinematografica, oltre ai già citati film di apertura/chiusura ecco qualche indicazione: Frida Viva La Vida di Giovanni Troilo, L’inganno perfetto di Bill Condon, La Gomera di Corneliu Porumboiu, Magari di Ginevra Elkann, Mientras Dure La Guerra di Alejandro Amenabar e True History Of The Kelly Gang di Justin Kurzel. Senza ovviamente dimenticare le altre sezioni, come Afterhours o Onde. Clicca qui per conoscere la lista completa dei film in programma al TFF37, qui di seguito le pellicole che compongono il concorso Torino 37

ALGUNAS BESTIAS di Jorge Riquelme Serrano

LE CHOC DU FUTUR di Marc Collin

DYLDA (BEANPOLE) di Kantemir Balagov

FIN DE SIGLO di Lucio Castro

IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan

EL HOYO (THE PLATFORM) di Galder Gaztel-Urrutia

HVITUR, HVITUR DAGUR (A WHITE, WHITE DAY) di Hlynur Palmason

MS, WHITE LIGHT di Paul Shoulberg

NOW IS EVERYTHING di Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis

OHONG VILLAGE di Lungyin Lim

PINK WALL di Tom Cullen

PRELUDE di Sabrina Sarabi

RAF di Harry Cepka

LE REVE DE NOURA di Hinde Boujemaa

WET SEASON di Anthony Chen





© RIPRODUZIONE RISERVATA