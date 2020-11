Torino Film Festival 38/ Video, programma e lista film: il TFF sbarca su piattaforma!

Svelato oggi il programma del Torino Film Festival 38. A causa dell’emergenza coronavirus, sarà la prima edizione interamente online della storia della kermesse cinematografica, diretta a partire da quest’anno da Stefano Francia di Celle. I film saranno disponibili sulla piattaforma My Movies (per ulteriori info clicca qui): in tutto sono 133 pellicole, di cui 64 lungometraggi, 15 mediometraggi e 54 cortometraggi. Ben 52 le anteprime mondiali, mentre 16 sono le anteprime internazionali. La giuria che assegnerà al miglior film del concorso principale è formata da sole donne: parliamo di Waad Al-Kateab, Martha Fiennes, Jun Ichikawa, Martina Scarpelli e Homayra Sellier.

Il Torino Film Festival 38 fornirà un importante supporto soprattutto alle opere prime/seconde ma non solo. Tra le proiezioni più attese c’è sicuramente il restauro di In the mood for love, capolavoro di Wong Kar Wai (restaurato da L’Immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York e distribuito da Tucker Film). Rispondendo alla domanda posta da Il Sussidiario in conferenza stampa, il direttore Stefano Francia di Celle ha spiegato sulla possibile assenza di film legata all’edizione esclusivamente online su piattaforma: «Veramente pochissimi film, solo quelli che avevano un’uscita in sala fissata. per questo ci hanno chiesto di non poter partecipare con grande tristezza da parte loro perché credevano nella potenzialità del Torino Film Festival 38».

BOTOX di Kaveh Mazaheri

CAMP DE MECI POPPY FIELD di Eugen Jebeleanu

CASA DE ANTIGUIDADES MEMORY HOUSE di Joao Paulo Miranda Maria

THE EVENING HOUR di Braden King

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri

HOCHWALD WHY NOT YOU di Evi Romen

LAS NINAS SCHOOLGIRLS di Pilar Palomero

MI ZHOU GUANGZHOU MICKEY ON The Road di Lu Mian Mian

NAM-MAE-WUL YEO-REUM-BAM MOVING ON di Yoon Dan-bi

REGINA di Alessandro Grande

SIN SENAS PARTICULARES IDENTIFYING FEATURES di Fernanda Valadez

WILDFIRE di Cathy Brady

TORINO 38 CORTI

BEFORE THE TYPHOON COMES di Chen Yun

A BETTER YOU di Eamonn Murphy

L’ESCALE di Pieter De Cnudde

LOS HONORES di Sergio Barrejón

JUST A GUY di Shoko Hara

MÜNHASIR di Yeşim Tonbaz Güler

MY SISTER’S MERCY di Vladimir Koptsev

SLOUGH di Haruna Tanaka

O NOSSO REINO/ OUR KINGDOM di Luís Costa

EALSKIN di Ugla Hauksdóttir

THE LAST MERMAID di Fi Kelly

UNA NUOVA PROSPETTIVA di Emanuela Ponzano

FUORI CONCORSO

BILLIE di James Erskine

IL BUCO IN TESTA di Antonio Capuano

CALIBRO 9 diTony D’Angelo

CLEANERSdi Glenn Barit

UNE DERNIÈRE FOIS di Olympe de G.

HELMUT NEWTON: THE BAD AND THE BEAUTIFULdi Gero von Boehm

IN THE MOOD FOR LOVEdi Kar-Wai Wong

VERA DE VERDAD di Beniamino Catena

THE SALT IN OUR WATERS di Rezwan Shahriar Sumit

A SHOT THROUGH THE WALL di Aimee Long

TOORBOS -DREAM FOREST di Rene Van Rooyen

Fuori Concorso – Documentari

L’ANFORA DI CLIO di Mario Acampa, Riccardo Alessandri

EZIO GRIBAUDO -LA BELLEZZA CI SALVERÀ di Alberto Bader

SUOLE DI VENTO –STORIE DI GOFFREDO FOFI di Felice Pesoli

MY AMERICA di Barbara Cupisti

RIONE SANITÀ, LA CERTEZZA DEI SOGNI di Massimo Ferrari

LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI di Ilaria Freccia

LA SCUOLA PROSSIMA di Alberto Momo

TORINO 2020 –STORIE DA UN ALTRO MONDO di Alessandro Bignami

ZONA FRANCA di Steve Della Casa

Fuori Concorso – Tracce di teatro

QUASI NATALE di Francesco Lagi

UN SOUPÇON D’AMOUR di Paul Vecchiali

Fuori Concorso – Corti

(R)ESISTI di Davide Bongiovanni

Fuori Concorso Corti / Programma ISSUES

THE BONEFISH di Daniel Houghton

IN THE IMAGE OF GOD di Bianca Rondolino

LET US FORGET di Marcus Hanisch

SHUT UP di Noa Aharoni Maor

SILENCE di Sean Lìonadh

TESLIMAT /THE DELIVERY di Dogus Ozokutan

Fuori Concorso Corti / Programma SCUOLE DI CINEMA

39 di Anat Schwartz

DOWNBOUND WAYFARER di Juan-Felipe Balcazar

EXTRA SAUCE di Alireza Ghasemi

EYES OF THE SEA di Tang Li

FIRUL ROSU / THE RED STRING di Alexandra Fuscas

LA VIRGEN, LA VIEJA, EL VIAJE di Natalia Luque

Fuori Concorso -Corti / Programma EDUCATIONAL

AFRICA BIANCA di Filippo Foscarini, Marta Violante

SCENE DA UN LABORATORIO di Luigi Barletta

Fuori Concorso – Film Commission

1974 1979 LE NOSTRE FERITE di Monica Repetto

NUOVO CINEMA PARALITICO di Davide Ferrario

Fuori Concorso – Premio Maria Adriana Prolo

DUE SCATOLE DIMENTICATE – VIAGGIO IN VIETNAM di Cecilia Mangini

LE STANZE DI ROL

ANINSRI DAENG/RED ANINSTI; OR TIPTOEING ON THE STILL TREMBLING BERLIN WALL di Ratchapoom Boonbunchachoke

ANTIDISTURBIOS/ RIOT POLICE di Rodrigo Sorogoyen

BREEDER di Jens Dahl

THE DARK AND THE WICKED di Bryan Bertino

EL ELEMENTO ENIGMÁTICO/ ANONYMOUS ANIMALS di Alejandro Fadel

FRIED BARRY di Ryan Kruger

FUNNY FACE di Tim Sutton

LUCKY di Natasha Kermani

MOM, I BEFRIENDED GHOSTS di Sasha Voronov

THE OAK ROOM di Cody Calahan

THE PHILOSOPHY OF HORROR –A SYMPHONY OF FILM THEORY di Péter Lichter, Bori Máté

REGRET di Santiago Menghini

TFF DOC

TFFdoc / Paesaggio

DEAR WERNER –WALKING ON CINEMA di Pablo Maqueda

BACKYARD di Khaled Abdulwahed

A MACHINE TO LIVE IN di Yoni Goldstein, Meredith Zielke

SULLE TRACCE DI GOETHE IN SICILIA di Peter Stein

VIRAR MAR -MEER WERDEN / BECOMING SEA di Philipp Hartmann, Danilo Carvalho

MY OWN LANDSCAPES di Antonine Chapon

OPERATION JANE WALK di Leonhard Müllner, Robin Klengel

TFFdoc/Fuori Concorso

GUNDA di VictorKossakovsky

Internazionale.doc

UN CUERPO ESTALLÓ EN MIL PEDAZOS di Martin Sappia

THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou, Thomas Jenkoe

MÃES DO DERICK / MOTHERS OF DERICK di Dê Kelm

MAPPING LESSONS di Philip Rizk

OUVERTURES The Living and the Dead Ensemble

A RIFLE AND A BAG di NoCut Film Collective

U SLAVU LJUBAVI / IN PRAISE OF LOVE di Tamara DrakuliC

ZAHO ZAY / THE DICE KILLER Maéva Ranaïvojaona, Georg Tiller

Italiana.doc

AL LARGO di Anna Marziano

DA LONTANO, PIÙ FORTE di Annamaria Macripò

FILM di Fabrizio Bellomo

KUFID di Elia Moutamid

PINO di Walter Fasano

SAN DONATO BEACH di Fabio Donatini

I TUFFATORI di Daniele Babbo

LA VERSIONE DI JEAN di Manuela Cencetti, Jean Diaconescu, Stella Iannitto

ITALIANA.CORTI

ALL’ALDILA’ DI QUA di Alessandra Cianelli, Opher Thomson

ISSA di Stefano Cau

MALUMORE di Loris Giuseppe Nese

’NA COSA SOLA di Giovanni Sorrentino

NON CE NE SIAMO RESI CONTO/ WE DIDN’T HAVE TIME TO REALIZE di Giordano Viozzi, Alfredo Dante Vallesi

OLD CHILD di Elettra Bisogno

SRISARAYA – UN BALSAMO PER LO SPIRITO di Patricia Boillat, Elena Gugliuzza

LA TECNICA di Clemente De Muro, Davide Mardegan

Italiana.corti/Fuori Concorso

THE END di Jacopo Benassi

BACK TO LIFE

AVERE VENT’ANNI/ TO BE TWENTY di Fernando Di Leo

BLOB -OMAGGIO A ANTONELLA RUCCI di Antonella RuccI

UN BRINDISI GEORGIANO di Giuliano Fratini

IL FEDERALE di Luciano Salce

IYULSKIY DOZHD/ PIOGGIA DI LUGLIO di Marlen Khutsiev

IL NERO di Giovanni Vento

LO STAGIONALE di Alvaro Bizzarri

LA SUISSE S’INTERROGE di Henry Brandt

