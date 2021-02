Torino, focolaio Covid-19: Asl sospende allenamento/ Rinviata la gara col Sassuolo?

Allarme in casa Torino. Allerta focolaio in casa granata dopo i positivi registrati nell’ultimo giro di tamponi ed è scesa in campo direttamente l’Asl torinese: decretata la sospensione degli allenamenti al Filadelfia, a rischio rinvio la sfida in programma venerdì contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, valida per la 24esima giornata di Serie A.

Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, oggi pomeriggio è previsto un nuovo giro di tamponi anti-Covid per calciatori e staff del Torino, i risultati sono attesi tra stasera e domani mattina. Ricordiamo che la compagine piemontese aveva già tre calciatori indisponibili per l’infezione da coronavirus, elenco che potrebbe essere rimpolpato nelle prossime ore…

Torino, focolaio Covid-19: gara col Sassuolo a rischio rinvio

«È un possibile focolaio. Valutiamo di non farli giocare venerdì sera», la conferma dell’ufficio sanitario locale dal dipartimento prevenzione riportata dal Corriere Torino. Ricordiamo comunque che servirà attendere il nuovo giro di tamponi per una decisione definitiva da parte dell’Asl. Il Torino è “bloccato”, considerato che per chiedere il rinvio del match con il Sassuolo i positivi tra i calciatori devono essere almeno dieci, cifra nemmeno sfiorata dai granata. Tutto è nelle mani dell’Asl, a poco più di tre giorni dal fischio di inizio dell’anticipo serale della 24esima giornata di campionato…



