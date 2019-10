Torino, incendio alla Cavallerizza Reale/ Video, brucia tetto: è patrimonio Unesco

Un grosso incendio è divampato questa mattina a Torino, intorno alle 7.45, coinvolgendo la Cavallerizza Reale, lo storico complesso architettonico patrimonio dell’Unesco. Le fiamme hanno avvolto drammaticamente l’edificio nel centro della città coinvolgendo in particolare il tetto e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferisce La Stampa, sono state cinque le squadre intervenute questa mattina nelle operazioni di spegnimento, al fine di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente. Secondo le prime indiscrezioni, il rogo avrebbe coinvolto anche il confine con l’edificio dell’Auditorium Rai ma pare che le fiamme avrebbero fortunatamente risparmiato la sala concerti. Via Rossini, spiega Repubblica.it, è stata prontamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni di spegnimento. Ovviamente ciò ha avuto delle importanti ripercussioni anche sui mezzi pubblici. Gtt ha informato di aver deviato a partire dalle ore 8.00 alcune linee: 6, 18, 68 e Star1.

INCENDIO ALLA CAVALLERIZZA REALE: SI TEMONO DANNI

Lo stabile che ospita a Torino la Cavallerizza Reale è occupato da collettivi e già in passato aveva dovuto far fronte ad un altro episodio simile. I residenti della zona si sono risvegliati con l’odore acre del fumo che si era intanto innalzato. Fortunatamente non sono stati registrati feriti ed ora spetterà ai vigili del fuoco stabilire le reali cause che hanno portato a far divampare l’incendio. Al momento, il maggior timore è che il rogo possa estendersi anche al confinante auditorium della Rai, come sta circolando in maniera insistente sui social. Sul post è giunta anche la soprintendente ai Beni architettonici Luisa Papotti che ha commentato a caldo: “Più che addolorare questo incendio ci preoccupa. Non ci sbilanciamo per ora. Aspettiamo che si faccia una stima dei danni”.Chiara Foglietta, vicecapogruppo Pd ha invece annunciato che proprio l’incendio alla Cavallerizza Reale sarà oggi al centro del consiglio comunale odierno.

