Torino is Fantastic, scaletta concerto oggi 24 giugno 2025 condotto da Gerry Scotti e Noemi: tutti i cantanti che si esibiranno

Tutto è pronto per Torino is Fantastic, il concerto evento che si tiene nella città della Mole Antonelliana oggi 24 giugno 2025, ma che andrà in onda anche in chiaro su Canale 5. A condurre l’evento è Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi, un duo inedito al quale è affidata una scaletta ricca di cantanti, che si esibiranno nel corso della lunga serata di Canale 5.

L’intera serata, che nasce per celebrare San Giovanni, sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 domenica 29 giugno, portando lo spirito della festa nelle case di milioni di italiani. La scelta della location del concerto è ricaduta su Piazza Vittorio Veneto, un luogo d’altronde amato in tutto il mondo per la sua maestosità e l’atmosfera unica, scelta emblematica della volontà di rendere l’evento un punto di riferimento per la città. Ma quali saranno i cantanti che si esibiranno nel corso della serata?

Scaletta Torino is Fantastic, chi sono i cantanti che si esibiranno durante il concerto

Partiamo col dire che al momento non è nota la scaletta precisa della serata, tuttavia è stato pubblicato l’elenco dei cantante che si esibiranno sul palco di Torino a partire dalle 21. Dalla potenza vocale di Alessandra Amoroso e Annalisa, alla leggenda Antonello Venditti, passando per l’energia inesauribile di Gianna Nannini: al concerto di Torino is Fantastic non mancheranno poi le armonie liriche de Il Volo e le sonorità innovative di Mahmood e Tananai, artisti che hanno saputo conquistare le nuove generazioni. A completare il cast, i finalisti di Amici 24, il celebre talent show di Maria De Filippi, che porteranno sul palco la freschezza e il talento emerso nell’ultima edizione. Il clou della serata arriverà, tuttavia, con un ospite internazionale d’eccezione: Shaggy. Il re del reggae fusion porterà sul palco la sua nuova versione del successo “Boombastic (Fantastic)”. Una serata, insomma, imperdibile per gli amanti della musica.

