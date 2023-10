Torino, nordafricano con coltello urla “Allah akbar”/ Paura e panico vicino alla sinagoga

A Torino un nordafricano è stato fermato nei pressi della sinagoga, con in mano un coltello. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 ottobre 2023, in quel di via Galliari a Torino e le forze dell’ordine sono intervenute dopo l’allarme lanciato da alcune persone, alla luce del fatto che lo stesso personaggio fosse sotto l’effetto di alcol e sostanze psicotrope. L’uomo, come detto sopra, aveva in mano un coltello ed inoltre spaventava la gente urlando delle frasi sconnesse fra cui anche il motto “Allah akbar”.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono stati estremamente professionali nel bloccare il sospettato, visto che sono intervenuti con un taser, fermando appunto il trentenne nordafricano. L’uomo, come si vede anche da un video pubblicato sulla pafina Instagram Welcom to Facevales, è passato vicino alla sinagoga ma non è entrato nella stessa. L’allarme nel frattempo era già scattato e alcuni passati, presi dal panico, si sono rifugiati nei negozi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito al di là del nordafricano, bloccato appunto dal teaser. Come riferisce il Corriere della Sera, tramite il suo sito online, la prassi in caso di arresto dopo taser prevede un passaggio in ospedale per sincerarsi che le condizioni fisiche dell’uomo fossero buone, dopo di che lo stesso è stato portato in questura per eventuali provvedimenti.

TORINO, NORDAFRICANO CON COLTELLO URLA “ALLAH AKBAR”: L’EPISODIO DI BRUXELLES

Non è ben chiaro se il nordafricano sia stato arrestato, denunciato o cos’altro. L’uomo, stando a quanto fatto sapere da Today, è di origini tunisine e avrebbe più di trent’anni, precisamente 41. L’ospedale che l’ha visitato è stato Le Molinette di Torino.

Si tratta di una vicenda che ha spaventato non poco i torinesi tenendo conto che nella giornata di ieri a Bruxelles si è verificato un attentato da parte di un 45enne tunisino, che ha causato la morte di due persone con il ferimento grave di una terza. L’uomo ha sparato in strada con un kalashnikov per poi mettersi in fuga e in seguito è stato raggiunto dalle forze dell’ordine che lo hanno colpito. Sarebbe stato poi soccorso in gravi condizioni e portato in ospedale dove è morto in queste ore.

