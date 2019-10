Torino, Suv travolge 5 bambini davanti asilo/ Grave bimba: in salita senza freno?

Una tragedia sfiorata ma purtroppo non ancora evitata del tutto: un Suv parcheggiato davanti ad un asilo vicino Torino (a Chieri) ha travolto e investito 5 bambini all’uscita della scuola materna “La casa nel bosco” in Corso Torino. Tre di questi sono rimasti feriti in maniera seria, una purtroppo è in pericolo di vita per le ferite riportate dallo schianto contro il mezzo pesante piombatole addosso. La piccola di due anni e mezzo è stato subito trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino e purtroppo viene confermata la gravità delle sue condizioni: sta lottando tra la vita e la morte dopo le forti lesioni riportati a cranio, torace e addome. La piccola è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico e ora non resta che attendere per vedere l’esito decisivo delle cure improntate. Sul posto sono arrivati i carabinieri per provare a chiarire la dinamica ancora oscura del terribile incidente avvenuto nel pieno dell’uscita dall’asilo, con tante famiglie e bambini che potevano rimanere colpite dal grosso suv Toyota Land Cruiser.

TORINO, SUV TRAVOLGE BIMBI DAVANTI ALL’ASILO: LE CAUSE

Secondo quanto riportato dalla Stampa e dal Fatto Quotidiano, l’incidente – sul quale indagano ovviamente Procura e Carabinieri – è avvenuto fuori da “La casa nel bosco” e il proprietario del Suv incriminato sarebbe il padre del titolare della scuola materna: al momento il mezzo è sotto sequestro e in un primo momento si pensava che ci fosse qualcuno alla guida del Suv mentre secondo le ultime testimonianze sul luogo dell’incidente pare che il mezzo fosse parcheggiato in leggera salita e che per cause ancora da scoprire – freno a mano non tirato? difettoso? – si è mosso piombando sui 5 bambini lì nelle vicinanze. Si escluderebbe a priori l’intento volontario, l’incidente sarebbe comunque stato una fatalità improvvisa e malcapitata ma resta ovviamente da capire quali e di chi siano le responsabilità di questo tremendo episodio avvenuto alle porte di Torino. «Quando si è verificato l’incidente, i bambini erano in una zona di transito insieme agli educatori e stavano andando alla stalla degli animali, proprio mentre la macchina si è mossa», spiega una delle titolari dell’asilo intervistata da Repubblica Torino.

