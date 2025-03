Poteva essere una vera e propria tragedia – comunque sfiorata e fermo restando che c’è stato anche un morto – l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Torino quando un bus turistico è precipitato nel fiume Po durante una manovra non ancora del tutto chiara effettuata all’inizio di piazza Vittorio Veneto a due passi dal ponte Vittorio Emanuele I: numerosi i presenti che hanno assistito terrorizzati alla scena (filmandola anche in alcuni video che trovate alla fine di questo articolo) lanciando l’allarme alle autorità; mentre il primissimo intervento sul bus turistico è stato effettuato dai canottieri del circolo ‘Gli Amici del Fiume’ che ha sede sul fiume Po a pochi metri dalla centralissima piazza di Torino.

I canottieri sono riusciti a trarre in salvo l’autista del bus turistico di Torino prima che arrivassero i soccorritori ufficiali, ma nonostante il tempestivo intervento del 118 – unitamente alla Polizia locale, ai Vigili del Fuoco tra sommozzatori e nucleo elicotteristi e a quello speleo alpino fluviale – e il trasporto in ospedale l’uomo è deceduto senza riuscire a riprendere conoscenza: anche se in primo momento si temeva il peggio, il bus era fortunatamente vuoto e non si registrano altri morti.

Torino, bus precipita nel fiume Po: restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, forse collegato ad una manovra scorretta

Oltre all’autista, nell’incidente del bus turistico a Torino sono rimaste coinvolte collateralmente anche altre tre passanti che si trovavano malauguratamente nei pressi del ponte ma avrebbero riportato solamente delle lievi ferite giudicate da ‘codice verde’ quando sono arrivate in ospedale; mentre restando ancora completamente da chiarire le dinamiche alla base dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Da una primissima ricostruzione – aiutata anche dei video che stanno circolando in rete – parrebbe che il bus turistico fosse impegnato in una manovra scorretta con una retromarcia che è finita contro il parapetto di pietra che dalla piazza di Torino affaccia sul fiume Po: le rocce non avrebbero retto all’impatto con il pesante mezzo, precipitato dal retro sull’alvo del fiume, con alcuni che ipotizzano anche un infarto del conducente; mentre ad ora risulta che siano ancora in corso le operazioni per estrarre il bus turistico, incagliatosi sul fondale – fortunatamente – poco profondo.

#pullman caduto nel po in centro a #Torino, mi è arrivato da amico il video dell’incidente… https://t.co/MpvyHEOumw pic.twitter.com/a6ogC1O0HN — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) March 26, 2025

🔴 Un bus turistico stava attraversando il centro di Torino quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel fiume Po. L’incidente è avvenuto all’altezza di Piazza Vittorio, sul ponte Vittorio Emanuele I. Pare che a bordo del pullman ci fosse solo l’autista pic.twitter.com/J1O2sOqSWS — L’Espresso (@espressonline) March 26, 2025