Tormento, chi è: il rapper nato a Reggio Calabria ma cresciuto in giro per l'Italia. La carriera, i successi con i Sottotono e nel 2025 il Sanremo

In pochi lo conoscono con il suo nome di battesimo, Massimiliano Cellamaro: tutti, invece, sanno di chi parliamo se diciamo “Tormento”. Lui, infatti, è uno dei rapper più amati d’Italia nonché produttore discografico. Nato a Reggio Calabria, in una famiglia che – lo possiamo dire – è di artisti (anche i suoi fratelli sono rapper), Tormento è cresciuto poi tra Reggio Calabria ma anche città del nord come Genova, Novara e Varese, per via dei continui spostamenti della famiglia. Fin da bambino si è appassionato all’hip hop statunitense, apprezzando in particolar modo rapper come Tupac e Snoop Dogg. La sua carriera è iniziata in un gruppo, quello dei “Sottotono”, formato inizialmente da quattro membri, tra cui appunto Tormento. I quattro, insieme, hanno pubblicato diversi album, vincendo anche il premio rivelazione al Festivalbar del 1997. Nel 2001 hanno preso parte invece a Sanremo con “Mezze Verità”.

Tormento, chi è: tra musica e vita privata. Sposato con Mara

Nel 2002, dopo aver lasciato i “Sottotono”, Tormento ha cominciato la sua carriera da solista pubblicando diversi singoli e album. Diverse le pause dell’artista, che ha scelto quando non sentiva l’esigenza di scrivere o dire altro, di ritirarsi temporaneamente dal mondo della musica, come fatto tra il 2015 e il 2019. Nel 2021 l’artista ha deciso di tornare temporaneamente con i “Sottotono”, con un disco, “Originali”, al quale hanno preso parte altri grandi nomi della musica italiana come Fabri Fibra, Coez, Emis Killa, Tiziano Ferro, Marracash, Guè e non soltanto.

Dopo questa parentesi è tornato a far musica da solista, prendendo parte nel 2025 al Festival di Sanremo insieme a Guè e Joshua con il brano “La mia parola” prodotto da Shablo. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Tormento è felice da diversi anni ormai con Mara Totire, con la quale è sposato: i due hanno anche un figlio. Poche le informazioni che abbiamo in merito alla moglie di Tormento e al figlio: il rapper, infatti, è molto riservato e poco incline al gossip. Parlando del figlio, però, possiamo dire che Tormento è un papà innamorato, come si evince dalla dedica social fatta nel 2024: “Oggi è il mio compleanno ma il regalo più grande l’ho ricevuto quando è nato mio figlio e vale per tutta la vita. Il mio pupone è la mia salvezza… È amore puro”.