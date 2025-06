Tormento, ecco chi è il rapper che spiccò il volo coi Sottotono: oggi è un cantante solista, innamorato del suo lavoro e della moglie Mara Totire

Dal successo coi Sottotono alla carriera da solista, il rapper Tormento ha sempre amato le sfide e in questa lunga estate calda vuole essere protagonista e prendersi la scena rap. Le premesse ci sono tutte, d’altronde Tormento è considerato uno dei punti di riferimento del suo settore, grazie anche alla sua capacità di evolversi pur restando fedele al suo stile. E in un’epoca in cui tutto, inclusa la musica, segue i dettami dell’algoritmo, Tormento rivendica orgogliosamente quella che per lui non è altro che una missione.

“Oggi siamo una bolla di filtri che ognuno di noi deve spingere al limite. Sono mondi paralleli. Io vedo e seguo TikTok grazie a mio figlio, il che mi permette di entrare nel mondo dei ragazzi e di comprenderli meglio. Scoprire le altre bolle di vita ti spinge, almeno per me musicalmente, a sfidare continuamente questa bolla”, ha detto il rapper in una interessante intervista al sito Moodmagazine.

Tormento e l’amore discreto con la moglie Mara Totire

Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che Tormento è sposato con Mara Totire, una donna molto riservata e della quale conosciamo pochissimi dettagli. La coppia ha avuto un figlio a cui entrambi sono profondamente legati. Di tanto in tanto, il figlio del rapper appare in qualche post social del cantante, che stravede per lui e per la sua dolce metà.

Non a caso, proprio ai suoi cari, il rapper aveva dedicato il singolo “Il meglio di sé”. Nonostante il successo e la popolarità, Tormento ha fatto del suo meglio in questi anni per tutelare la propria privacy e quella della moglie Mara Totire. Oggi, infatti, i fan e i curiosi restano a bocca asciutta quando si tratta di carpire informazioni della sua sfera personale.

