Tormento, rapper italiano e membro dei celebri Sottotono, è tornato a far parlare di sè dopo Sanremo 2025 dove è tornato sul palco con tanto di complimenti da parte di Alessia Marcuzzi, la quale aveva dichiarato di aver avuto una cotta per lui quando era più giovane. Di lui si è parlato molto meno nel corso degli ultimi anni, ma nel frattempo lui si è creato una vita bellissima con la moglie Mara Totire. Chi è la donna che ha conquistato il suo cuore?

Mara Totire non è mai voluta comparire davanti alle telecamere ma è una persona molto riservata che non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua età, sulla sua professione e su tanti altri aspetti della sua vita. Infatti, di lei si sa solo che è la moglie di Tormento e che con lui il matrimonio procede a meraviglia tanto che i due hanno anche un figlio ma anche in questo caso le informazioni restano protette.

Tormento dei Sottotono: la sua carriera da solista e Sanremo

Per quanto riguarda Tormento, invece, si sa che è originario di Reggio Calabria e che il suo vero nome è Massimiliano Cellamaro. Una delle sue caratteristiche più particolari, che lui stesso ha raccontato poi a La Provincia di Varese, sono i suoi numerosi traslochi: “Negli ultimi vent’anni ogni quattro anni ho cambiato casa, dalla Lombardia, al Piemonte, Liguria, Puglia e diversi anni a Roma“. Poi continua: “Ora vivo a Firenze e ho davvero, in questi anni, coltivato uno spirito legato al paese nella sua interezza e complessità“.

La sua popolarità arriva velocissima negli anni ’90, dove con i Sottotono diventa un vero e proprio idolo della musica hip-hop nel nostro Paese. All’inizio del 2001, però, Tormento decide di continuare la sua carriera da solista andando poi ad esibirsi da solo a Sanremo con una canzone intitolata “La mia parola“. In molte delle sue canzoni è presente una forte ispirazione dalla moglie Mara, che lo ha sempre accompagnato nella sua crescita personale. Mai affamati di attenzione mediatica, i due restano una delle coppie più solide della scena musicale italiana.