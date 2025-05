L’estate non è ancora arrivata ma i tormentoni sono già pronti a far compagnia, passando in radio ogni ora e anche più. Ma quali saranno le canzoni che accompagneranno gli italiani nella calda estate che sta per cominciare? Tanti brani sono pronti a far cantare e ballare tutti, a partire da Annalisa, che come di consueto ha già sfornato il brano dell’estate. Si chiama “Maschio” il brano dell’artista, che per l’occasione ha anche cambiato look, vestendosi appunto da… Maschio.

Biglietti concerto Bad Bunny, 17 luglio 2026 a Milano/ Dove acquistarli e prezzi: quello che devi sapere

Il brano sembra già molto apprezzato: tanti i passaggi in radio mentre su YouTube, dopo poche ore, ha già quasi 100.000 visualizzazioni. Annalisa ma non soltanto, però: un altro brano che si preannuncia già come tormentone per l’estate che verrà è “Perfetto”, che vede duettare Carl Brave con Sarah Toscano. E non soltanto.

Marco Mengoni rompe il silenzio sulla morte della madre: "Non dovevo perderla"/ "Ho lottato fino all'ultimo"

Tormentoni estate 2025: anche Fedez e Clara pronti a conquistare il podio

Tormentoni estate 2025, Annalisa, Sarah Toscano con Carl Brave e non solamente. Anche Fedez e Clara si sono dedicati ad un progetto comune, la canzone “Scelte stupide“. Anche questo brano, appena pubblicato, sta già riscuotendo un ottimo successo. Insomma, le canzoni per l’estate del 2025 sono già fuori e stanno già ottenendo i primi riscontri da parte del pubblico, che è pronto a sentirle per tutta la stagione calda. In radio, nei negozi e ancora nelle migliori classifiche: i tormentoni estate 2025 sono pronti a conquistare tutti e a far ballare e cantare tutti gli italiani per tutta l’estate, almeno fino a ottobre! Buon ascolto a tutti e… Buona musica!