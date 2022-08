Torna a casa, Lassie!/ Su Rai 1 il film con Elizabeth Taylor

Torna a casa, Lassie!, film di Rai 1 diretto da Fred McLeod Wilcox

Torna a casa, Lassie! sarà trasmesso oggi, domenica 21 agosto, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Si tratta di un film che unisce dramma e avventura prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1943 da Samuel Marx e diretto da Fred McLeod Wilcox. Si tratta di una tra le pellicole più iconiche della storia del cinema, capace di ispirare tantissime rivisitazioni sia dal punto di vista cinematografico che letterario.

Il Segreto/ Su Rai 3 un film sottilmente inquietante con Redgrave e Rooney Mara

A dimostrazione dell’ottima accoglienza della critica il film è stato anche candidato ai Premi Oscar del 1944 nella categoria di miglior fotografia. Nel cast spiccano i nomi di Roddy McDowall, Donald Crisp, Elsa Lanchester e Elizabeth Taylor.

Torna a casa, Lassie! La trama del film

Il film Torna a casa, Lassie! inizia con la triste decisione di un padre rimasto disoccupato, Sam Carraclough, costretto a vendere il proprio cane di nome Lassie per recuperare denaro utile. Nonostante il grande legame affettivo che legava il cucciolo al figlio, nel contesto della grave crisi economica che costernava lo Yorkshire, l’uomo si vide costretto a prendere questa delicata decisione.

Sms Sotto mentite spoglie/ Film Rete 4: nel cast c'è anche Enrico Brignano

Il collie dotato di una spiccata intelligenza cerca più volte di fuggire per tornare dal piccolo Joe per essere poi rovinosamente catturato e riportato dal duca che ne aveva acquistato la proprietà. La soluzione al problema arriva quando il duca sceglie di trasferirsi in un paese lontano della scozia al fine di allontanare quanto più possibile il cucciolo dal proprio padrone. La figlia del nuovo proprietario però si rivela un’arma fondamentale per ripristinare sia la felicità di Lassie che del piccolo Joe. Ella infatti oltre a trovare poco corretto il comportamento della servitù nei confronti del cane, non vede di buon occhio la scelta del padre che ha costretto il cucciolo e il bambino a separarsi decretandone l’infelicità.

C'era una volta il west/ Su Rai 3 il film capolavoro firmato Sergio Leone

Per questa ragione, è lei stessa a mettersi a lavoro per organizzare la nuova fuga del cucciolo. Nonostante le tante peripezie affrontate lungo le terre per tornare dal proprio padrone, Lassie riesce a ricongiungersi con il piccolo presso il cortile della scuola, arrivando stremata e ferita. Fortunatamente il finale racconta un degno lieto fine con il duca che, viste le condizioni precarie del collie, sceglie di privarsene e di dare un lavoro come operaio al padre di Joe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA