La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è pronta a tornare in onda su Rai 1 da settembre 2025. Cosa dobbiamo aspettarci?

Le riprese, attualmente in corso a Roma, stanno dando vita a nuovi intrecci narrativi e all’ingresso di nuovi personaggi, senza però tradire lo spirito e l’atmosfera che hanno reso celebre questa soap ambientata negli anni ’60 nel cuore di Milano.

Uno degli eventi più attesi dai fan è il ritorno di Rosa Camilli, la giornalista dal carattere deciso che nelle stagioni precedenti aveva lasciato Milano per via di un amore tormentato con Marcello Barbieri. Rosa torna in città con nuove energie e una determinazione rinnovata, pronta a riprendere il suo posto nel grande magazzino più famoso d’Italia.

A sorprendere è il fatto che sarà proprio Marcello a volerla riassumere nel suo team, un gesto che riaccenderà inevitabilmente tensioni e sentimenti irrisolti, soprattutto in vista del matrimonio imminente di Marcello con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Questo triangolo amoroso promette di essere uno dei fili conduttori della stagione, con Rosa che rischia di far vacillare le certezze dei protagonisti.

Nuove alleanze e intrecci nel mondo del Paradiso

Parallelamente, la vita all’interno del grande magazzino continua a mutare. Odile, dopo aver concluso la sua storia con Guido, si trova a guidare la Galleria Milano Moda, una posizione che le consente di esercitare potere e influenze inaspettate.

La sua alleanza con Umberto Guarnieri, ricco e influente imprenditore, però, avviene all’oscuro della sua reale identità, creando terreno fertile per equivoci e tensioni. Inoltre, Odile sviluppa un interesse nei confronti di Matteo, un personaggio che ha avviato una relazione con Marina Valli, una diva del mondo dello spettacolo. Questi intrecci amorosi e professionali promettono di aggiungere pepe e suspence alle vicende già complesse del Paradiso.

La decima stagione si arricchisce di nuovi protagonisti che porteranno aria fresca e trame inedite. Simone Montedoro, noto attore italiano, interpreterà Fulvio Rinaldi, un uomo caduto in disgrazia che cerca di ricostruire la propria vita e la propria carriera a Milano. Accanto a lui, Iuliana Calcatinci vestirà i panni di Caterina, sua figlia, che entrerà nel gruppo delle Veneri, le celebri commesse del grande magazzino. Caterina è un personaggio giovane e pieno di vitalità, con un passato difficile alle spalle, che si integrerà rapidamente nella squadra, dando vita a nuove dinamiche, amicizie e rivalità. L’ingresso di questi nuovi personaggi segna un cambio generazionale e narrativo importante, capace di rinnovare la serie senza snaturarne l’essenza.