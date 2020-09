Torna a settembre/ Su Rete 4 il film con Gina Lollobrigida (oggi, 23 settembre 2020)

Torna a settembre va in onda su Rete 4 oggi, 23 settembre 2020, a partire dalle ore 16,40. Le nostre attrici erano delle ‘eroine’ in questa tipologia di cinema: donne risolute, bellissime, fatali ma anche forti di carattere, come Sofia Loren, Anna Magnani, nel nostro caso Gina Lollobrigida, la ‘Lollo‘ per tutto il Mondo. Alla regia della pellicola troviamo l’abile Robert Mulligan, un cineasta newyorchese che ha davvero segnato il cinema degli anni ’60 e ’70 americani con film di spessore come ‘Il buio oltre la siepe (To Kill a Mockingbird)’, tratto dal bellissimo romanzo di Harper Lee, dirigendo un meraviglioso Gregory Peck, oppure, alla fine della sua carriera, negli anni ’80, lo ricordiamo per ‘Il grande cuore di Clara’, lungometraggio dedicato alla condizione degli afro-americani con protagonista una Whoopi Goldberg talmente brava da rischiare premi di grande spessore.

Protagonista femminile di ‘Torna a settembre’ quindi la ‘Lollo’, indimenticabile Fata Turchina nel Pinocchio televisivo di Luigi Comencini accanto al Geppetto più dolce di questa fiaba mai visto in scena, Nino Manfredi. Gina Lollobrigida interpretò ‘Torna a settembre’ all’apice della sua carriera internazionale, aveva infatti da pochi anni siglato il casting per ‘Salomone e la regina di Saba (Solomon and Sheba)’ assieme a Yul Brinner, poco dopo avrebbe recitato di nuovo assieme a Rock Hudson in ‘Strani compagni di letto (Strange Bedfellows)’ e Mr.Hudson è il partner della ‘Lollo’ proprio nella nostra pellicola del 23 settembre sulle frequenze Rete 4.

Torna a settembre, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Torna a settembre. Quanto è bella la Riviera Ligure di Levante, tra Portofino, Camogli, Portovenere e le Cinque Terre e lo sa bene il milionario americano Robert L. Talbot il quale, ogni anno, torna in Italia, in Liguria orientale in quello che è forse da sempre il periodo migliore: settembre. Un settembre galeotto e anomalo sarà quello nel quale, decidendo di anticipare il suo arrivo, scoprirà che il suo maggiordomo usa la sua Villa come albergo clandestino per racimolare un doppio stipendio in nero e la sua fidanzata, Lisa Fellini, sta per sposare un altro uomo. Lisa ama Robert, ma l’americano va e viene, le promette amore eterno e lui ama davvero lei ma non si spinge mai al grande passo, motivo per il quale la donna decide di concedersi ad un altro uomo. Mr. Robert L. Talbot però non demorde e s’impegna a fondo su due fronti: innanzitutto difendere l’onore delle altre ragazze ospiti della villa dagli assalti dei ‘vitelloni’ italiani, soprattutto proteggendo la bella e giovane Sandy Stevens (Sandra Dee), ma il suo scopo più nobile e tentare con tutte le sue forze e il suo amore, di riconquistare l’orgogliosa (sangue italico non mente) e focosa Lisa. Settembre galeotto sulle coste liguri e sul piccolo schermo il 23 settembre.



