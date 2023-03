Torna “El Grinta”/ Film western con John Wayne su Rete 4 oggi, Venerdì 3 marzo

Torna “El Grinta”, film di Rete 4 diretto da Stuard Millar

Oggi pomeriggio, Venerdì 3 marzo, Rete 4 propone alle ore 16:40 la messa in onda del film western Torna “El Grinta”. Il film, uscito nel 1975, il cui titolo originale è Rooster Cogburn, è prodotto da Hal B. Wallis. Il soggetto del film è firmato da Charles Portis, la sceneggiatura è a cura di Martha Hyer e la regia è affidata a Stuard Millar, noto regista che in 61 anni di carriera ha diretto e prodotto film e serie tv, quali L’amaro sapore del potere, L’uomo di Alcatraz e Spara alla luna.

Nel cast di Torna “El Grinta” troviamo il mitico John Wayne, il celebre attore che nei suoi 49 anni di carriera ha interpretato 111 film e tra i tanti premi che gli sono stati attribuiti c’è anche il Premio Oscar, vinto nel 1970 come migliore attore protagonista per Il Grinta. John Wayne è stato protagonista di celebri pellicole come La battaglia di Alamo, El Dorado e Il giorno più lungo.

Al fianco dell’attore, a interpretare la protagonista femminile è Katherine Hepburn, vincitrice nella sua lunga carriera di addirittura 4 Premi Oscar come migliore attrice protagonista per Sul lago dorato, Il leone d’inverno, Indovina chi viene a cena e la Gloria del mattino. Il cast di Torna “El Grinta” è inoltre arricchito dalla presenza di Anthony Zerbe, John McIntire, Richard Romancito.

Torna “El Grinta”, la trama del film

Il protagonista del film Torna “El Grinta” è Reuben Cogburn soprannominato “Grinta”, un vecchio commissario distrettuale che il giudice Parker vorrebbe mandare in pensione, dato che finisce sempre per uccidere tutti i banditi, piuttosto che consegnarli alla giustizia. In veste di sceriffo toglie la vita a quattro rapinatori, dopo avergli intimato la resa.

Per questa vicenda, finisce davanti al giudice Parker che non tollerando più i comportamenti da giustiziere di Reuben, gli revoca la carica. Tuttavia, quando un carro militare pieno di nitroglicerina e armi viene rubato da una banda, il compito viene affidato al Grinta perché non ci sono altri uomini validi disponibili. Il protagonista si mette sulle tracce dei malviventi che compiono una strage in un villaggio di indiani.

Nello scontro si salvano solo due giovani: Eula, la figlia di un pastore protestante e un indiano di nome Billy, con cui Reuben si ritroverà ad affrontare delle avventure. Al tribunale, davanti a Parker per l’ennesima volta non viene presentato nessun delinquente, ma il magistrato, con titubanza, si lascia convincere dall’eloquente spiegazione della giovane Eula e decide di confermare El Grinta nella sua carica.

