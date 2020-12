Torna “El Grinta”/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (oggi, 6 dicembre)

‘Torna “El Grinta” (Rooster Cogburn)’ e torna l’appuntamento pomeridiano con il Western su Rete 4, una pellicola che la quarta rete Mediaset ha per voi posto in palinsesto alle ore 16,25 del 6 dicembre 2020. Si tratta di un film di grande successo prodotto da Hal B. Wallis nel 1975, un classicone del genere diretto da un grandissimo regista della Hollywood del tempo che fu, quello Stuart Millar che l’anno successivo il sequel del celebre ‘Il grinta’ del 1969 diresse Dustin Hoffman nel capolavoro ‘Il piccolo grande uomo (Little Big Man)’ e nel 1962 diresse Burt Lancaster in ‘L’uomo di Alcatraz (Birdman of Alcatraz)’, un cineasta davanti al quale è meglio togliersi il cappello, in questo caso … da cowboy! Se ne ‘Il grinta’ l’attrice protagonista fu Kim Darby, in questo sequel incontriamo la grande Katharine Hepburn, dodici volte candidata come Miglior attrice agli Oscar, tra i quali è impossibile non citare, assieme a Spencer tracy, ‘Indovina chi viene a cena? (Guess Who’s Coming to Dinner)’ o, assieme ad Henry Fonda, ancora una volta una coppia strepitosa, per ‘Sul lago dorato (On Golden Pond)’, nel 1981 campione d0’incassi battuto solamente da ‘I predatori dell’arca perduta’ di Spielberg.

Katharine Hepburn lavora sempre con gradi attori e il celebre Grinta, anche nel sequel è il cowboy più famoso di tutta Hollywood, cioè John Wayne, considerato da molti l’americano tipico, almeno in quegli anni nei quali farsi giustizia era sempre meglio che subirla. John Wayne vinse proprio l’Oscar per ‘Il Grinta’, un attore che nasce addirittura nel cinema muto, cresce nel cinema americano, lo incarna alla perfezione.

Indimenticabile nel film ‘Un uomo tranquillo’, una pellicola nella quale milioni di americani si sono specchiati e ricnosciuti, oppure in grandi classici della frontiera come ‘La conquista del West (How the West Was Won)’, ‘L’uomo che uccise Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance)’ o ‘Il massacro di Fort Apache (Fort Apache)’ diretto da John Ford, una coppia che il genere non dimenticherà mai.

Torna “El Grinta”, la trama del film

Diamo uno sguardo a Torna “El Grinta”. Reuben J. “Rooster” Cogburn, detto ‘il Grinta’, è ora sceriffo e, nonostante l’avvertimento non rispettato, uccide quattro banditi rapinatori, a volte succede quando la Colt ragiona prima del cervello e in quella Frontiera è meglio pensare con la Colt. In ogni caso il Giudice Parker lo chiama al suo cospetto in tribunale e per lo sceriffo non si mette troppo bene anche perché, nello stesso momento, un certo gangster chiamato Hawk mette a segno diversi colpi importanti ai danni di banche e depositi di dinamite.

Proprio un carro da lui assaltato trasportava nitroglicerina e lo sceriffo, il ‘Grinta’, ora è chiamato a fare ciò che sa fare meglio: sbattere dietro le sbarre i banditi come Hawk, un osso per la verità davvero duro che si prende anche lo scrupolo di fare strage di un villaggio minuto nel quale vive una comunità pacifica di nativo americani protetti da un pastore cattolico, anch’esso ucciso. E’ troppo per lo sceriffo e la giustizia reclama Hawk dietro le sbarre, sempre che la Colt non sia più veloce della stella dello sceriffo.

