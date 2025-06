C’è da preparare il post Inzaghi e l’idea che prende sempre più piede tra i nerazzurri è quella di un grande ritorno. Parliamo di Andrea Pirlo pronto a risedersi in panchina.

Andrea Pirlo, proprio lui, il campione che ha fatto le gioie prima del Milan e poi, soprattutto, della Juventus, il centrocampista dai piedi d’oro e dalle geometrie impensabili, è pronto a ritornare in panchina.

Pirlo, infatti, da anni è diventato allenatore ed è stato proprio su una di quelle panchine importanti, facendolo con dignità e professionalità. Pirlo ha allenato proprio la Juventus, sua ex squadra, vincendo una Coppa Italia e chiudendo tra la prime in classifica.

Pirlo pronto al rientro in panchina

L’esperienza con la Juventus, però, non è continuata non per i risultati ma perchè la società bianconera aveva ipotizzato un grande ritorno che, però, come speso accade nel calcio, non ha dato i risultati sperati. Pirlo da allora ha continuato ad allenare e nel calcio, le storie spesso si rincorrono, si incrociano, si scambiano i ruoli.

C’è sempre qualcosa di sorprendente nel vedere due ex compagni, due icone di un’epoca, ritrovarsi uno al posto dell’altro. È quello che potrebbe succedere a breve tra Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi, due nomi che hanno segnato la storia del Milan e della Nazionale, oggi legati da un destino curioso in quel di Pisa. Sì, perché proprio lì, sulla panchina nerazzurra, sta prendendo forma un possibile avvicendamento che avrebbe del clamoroso, ma anche del perfettamente logico.

Il Pisa, dopo una stagione che ha lasciato più dubbi che certezze, starebbe valutando con attenzione la possibilità di cambiare guida tecnica. Inzaghi, chiamato per dare una scossa e riportare entusiasmo, non è riuscito a centrare gli obiettivi sperati. I risultati sono stati altalenanti, e anche l’ambiente ha iniziato a mostrare segnali di impazienza. Per questo, nei corridoi della dirigenza toscana si fa largo un nome che accende la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori: Andrea Pirlo.

L’ipotesi, fino a qualche settimana fa, sembrava poco più di una suggestione. Però adesso, qualcosa è cambiato. Pirlo è reduce dall’esperienza in Turchia con il Fatih Karagümrük e dalla più recente avventura alla Sampdoria in Serie B. Un’esperienza, quest’ultima, che gli ha permesso di riassaporare il calcio italiano, di rimettere le mani su una squadra giovane e piena di incognite, e di tornare ad allenare con una certa continuità. Certo, non tutto è filato liscio, ma Pirlo ha mostrato idee, identità, e soprattutto una voglia chiara di rimettersi in gioco in modo serio.

Il profilo dell’ex regista è perfetto per una piazza come Pisa: carisma, visione tattica, conoscenza del campionato e, soprattutto, un nome che attira. Per una squadra che ambisce a tornare protagonista in Serie B, Pirlo rappresenta un investimento tecnico e mediatico allo stesso tempo. E il fatto che possa prendere il posto proprio di Inzaghi, con cui ha condiviso successi e trionfi, aggiunge al tutto una sfumatura quasi simbolica.

Per ora, non ci sono annunci ufficiali, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. I contatti ci sarebbero già stati, e anche l’ex juventino avrebbe mostrato apertura e interesse per il progetto. Pisa sogna, e questa volta non è solo per nostalgia. È perché la panchina potrebbe accogliere un altro protagonista del nostro calcio, pronto a riscrivere la propria storia lontano dai riflettori, ma vicino al cuore del gioco. E Andrea Pirlo, con il suo stile silenzioso e deciso, sembra essere l’uomo giusto al momento giusto.