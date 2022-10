Torna Sheila in Beautiful/ L’attrice Kimberlin Brown: “Steffy il mio incubo peggiore”

Sheila in Beautiful, anticipazioni da Kimberlin Brown: “I fan volevano il mio ritorno”

E’ ormai arrivato il tanto atteso ritorno di Sheila in Beautiful. La grande antagonista della soap americana farà la sua ricomparsa ingresso in grande stile nelle puntate che stiamo vedendo in Italia, ambientate durante il matrimonio di Steffy e Finn a Villa Forrester. La malvagia Sheila Carter apparirà per sconvolgere proprio la vita del dottore, sposo della nipote di Stephanie e Eric. Infatti la donna gli rivelerà di essere sua madre biologica (ricordiamo che Finn è stato adottato).

Per l’attrice Kimberlin Brown, che interpreta Sheila in Beautiful da oltre trent’anni, è un ritorno molto gradito. La star, ex modella, ne ha parlato nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, al quale ha anticipato cosa ci aspetta nelle prossime puntate della soap. Tutto è iniziato durante un’intervista sul canale televisivo australiano Network 10, in cui il conduttore le ha detto quanto i fan speravano in un suo ritorno in Beautiful. “Qualcuno ha colto questa cosa e l’ha spedita in orbita”, racconta la Brown a Sorrisi, spiegando come la richiesta sia poi arrivata all’autore e produttore di Beautiful, Bradley Bell, che a quel punto l’ha contattata: “Ho risposto, ed eccomi tornata.”

Anticipazioni Beautiful, Steffy sarà il peggior incubo di Sheila

Il ritorno di Sheila in Beautiful sarà sconvolgente, parola di Kimberlin Brown. Nell’intervista con Sorrisi, l’attrice anticipa che nelle prossime puntate vedremo un testa a testa tra la grande nemica dei Forrester e la rampolla Steffy, che è diventata sua nuora. Alla domanda se c’è qualcuno che Sheila proprio non sopporta, l’attrice risponde: “Steffy Forrester, non c’è dubbio: lei diventerà il mio incubo peggiore”. Avere la spietata Sheila Carter, che per anni ne ha combinate di tutti colori, come suocera non sarà il massimo per Steffy, e le prime conseguenze potremo vederle già nelle puntate del matrimonio.

“Quel che sta per succedere sconvolgerà il mio mondo in un modo mai visto”, anticipa l’attrice Kimberlin Brown, che poi lancia un messaggio al pubblico di Beautiful, invitandolo a seguire i prossimi appuntamenti con la soap: “Vi assicuro che il meglio deve ancora venire! Preparatevi all’emozione più grande della vostra vita.”











