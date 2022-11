Torna Taylor in Beautiful/ Anticipazioni: Ridge cede alla ex, Brooke è una furia

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: torna Taylor, e Ridge…

Chi segue Beautiful da trent’anni conosce molto bene il triangolo formato da Ridge, Brooke e Taylor, che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, Italia compresa. Ebbene, proprio quando le cose tra lo stilista e la sua Logan sembravano procedere a gonfie vele, rispunta la ex dal passato. Le anticipazioni americane, svelate da Nuovo TV, ci dicono che Taylor Hayes sta per tornare in Beautiful, interpretata da una nuova attrice: Krista Allen. Stando a quanto viene riportato, la ex moglie del Forrester ha tutta l’intenzione di riprendersi il suo primo e mai dimenticato amore e di ricostruire con lui una famiglia, insieme ai figli Steffy e Thomas.

Beautiful/ Anticipazioni 8 novembre: Steffy e Finn litigano, Sheila se la ride

Come avverrà l’attesa reunion? Ridge viene a sapere che Taylor è ad Aspen, così corre per incontrarla, senza aspettarsi che, rivedendola, riaccenderà in lui l’amore che anni primi li aveva uniti. Tra loro ci sarà un abbraccio e un bacio, a suggellare quella passione che non si è mai spenta. Ben presto, però, Brooke lo verrà a sapere e sarà una furia: tra le due donne inizierà, di nuovo, una lotta per contendersi il Forrester.

Beautiful/ Anticipazioni 7 novembre: Sheila sta davvero male? Steffy non crede...

Beautiful, torna il triangolo Ridge-Brooke-Taylor

Il ritorno di Taylor a Beautiful permetterà anche ai figli di rivedere la loro madre, la quale mancava da ormai troppo tempo nelle vicende della soap. Stando alle anticipazioni delle puntate americane fornite da Nuovo TV, Steffy e Thomas, ovviamente, faranno il tifo per i loro genitori affinché tornino insieme. Brooke, naturalmente, non resterà a guardare e farà di tutto per tenere a sé l’uomo che ama. Insomma, dopo più di trent’anni, Beautiful torna a stupire i fan riproponendo uno dei triangoli più famosi delle soap opera.

DOMINIQUE ZOIDA, CHI È COMPAGNO KATHERINE KELLY LANG/ "Matrimonio? Nel nostro cuore…"

L’interprete di Brooke Logan, Katherine Kelly Lang, ha dichiarato a Nuovo TV che crede fermamente che il suo personaggio e Ridge siano anime gemelle, anche se: “Chiedo spesso agli sceneggiatori quando Brooke tornerà ad essere una donna forte, ma per praticità loro preferiscono che i personaggi restino su un binario fisso”. Per sapere come finirà tra Ridge, Brooke e Taylor non resta che aspettare ancora molti mesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA