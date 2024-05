Tornado a Borgo Mantovano: si ribalta un treno merci/ Video: 7 vagoni finiscono in un terreno privato

Violento tornado a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, dove nel pomeriggio di giovedì 16 maggio si è abbattuto un temporale a supercella con violente raffiche di vento, arrivate fino a 150-200 km/h. Il tornado ha provocato danni in tutta la zona, portando anche al ribaltamento di un treno merci in zona Villa Poma, nel Comune del mantovano. Sarebbe stato il forte vento a causare il ribaltamento del mezzo pesante. Sgomento è stato espresso dal sindaco del paese, Alberto Borsari. Il primo cittadino, sui social, ha scritto: “In tanti anni di sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento”.

I vagoni del treno merci che si è ribaltato si trovano attualmente sui terreni di un’azienda privata. I danni, però, non finiscono qui: il sindaco ha spiegato che in molte abitazioni del territorio ci sono allagamenti e che alcuni tetti sono stati scoperchiati. La situazione è stata descritta come “davvero pesante” con ingenti danni in tutta la zona.

Tornado a Borgo Mantovano: nessun ferito

Il ribaltamento del treno merci a Borgo Mantovano ha dato il via ad una serie di operazioni per recuperare i vagoni. Al momento è ancora tutto fermo poiché l’operazione, come sottolineato dal primo cittadino a Fanpage, è piuttosto complicata da risolvere. A ribaltarsi sono stati sette vagoni da 22 tonnellate ciascuno. Quello che ha interessato i vagoni del treno non è l’unico danno causato dal tornado a Borgo Mantovano. Poco lontano, varie case hanno riportato seri danni, soprattutto ai tetti.

Fortunatamente il paese non conta vittime né feriti gravi. Anche il ribaltamento del treno merci non ha avuto ripercussioni: infatti era carico di prodotti ma non c’erano persone al suo interno poiché era fermo in stazione. La provincia di Mantova è stata quella più colpita dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia e sul Veneto e che non ha risparmiato neppure Milano.

