Tornado Catania: allagamenti e crolli/ Video maltempo: tromba d’aria e nubifragi

Un tornado si abbatte su Catania e scatena il panico. La tromba d’aria si è abbattuta sulla città siciliana poco prima delle 22, mentre imperversava un temporale fortissimo. Per centinaia di cittadini catanesi è stata una nottata da incubo. La situazione è stata difficile per tutto il giorno perché nella provincia di Catania è piovuto per tutto il giorno. La Protezione civile siciliana aveva comunicato che ci sarebbe stato un rapido peggioramento delle condizioni meteo e il Centro funzionale multirischio regionale aveva previsto altri fenomeni temporaleschi anche a Catania. E infatti è arrivato il tornado a Catania. I danni maggiori li ha causati nel villaggio Santa Maria Goretti, a Zia Lisa, San Giuseppe La Rena, alla zona industriale e in una parte dell’aeroporto Fontanarossa. Mezzi meccanici e di lavoro danneggiati, in alcuni casi i luoghi di lavoro sono stati devastati del tutto. Molte le automobili in sosta danneggiate, parti esterne di alcune abitazioni sono crollate, come riportato da Repubblica.

TORNADO A CATANIA: NUOVI TEMPORALI OGGI

Da una prima conta è emerso che sarebbero una cinquantina le case di Catania i cui tetti sono stati scoperchiati dal tornado. Sono poi decine gli alberi che la tromba d’aria ha abbattuto. Come ricostruito da Repubblica, alcuni muri sono crollati, mentre molti detriti sono finiti sulle strade, ma sono in fase di rimozione. Intanto il cimitero di Acquicella è stato chiuso temporaneamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Ma la preoccupazione non è finita, perché nel pomeriggio sono possibili nuovi temporali, secondo le previsioni meteo. Ma le piogge previste non dovrebbero essere comunque come il maltempo estremo che ha colpito Catania ieri colpendo le sue aree più fragili. Oltre alla zona aeroporto, è stata allagata completamente anche l’area del mercato storico di piazza Carlo Alberto. Tanti i quartieri rimasti temporaneamente senza luce, ma pure senza acqua per i danni riportati da alcune pompe di Sidra. Le immagini che vi riportiamo di seguito parlano chiaro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA