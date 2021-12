Tornado Kentucky, due bambini sopravvissuti in vasca da bagno/ La nonna “Ho pregato…”

Dal Kentucky devastato dai tornado arriva una storia incredibile, un miracolo. Due bambini di 15 e 3 mesi, che figuravano tra i disporsi, sono stati ritrovati vivi. Erano nella vasca da bagno, con coperte, cuscini e una Bibbia, quando la casa è stata strappata letteralmente da terra ed è volata via, andando completamente distrutta. Li aveva messi lì la nonna quando si è resa conto che il tornado si stava avvicinando. Si stava prendendo cura di loro, quindi ha pensato di sistemarli lì.

Una scelta che col senno di poi si può definire provvidenziale. Anche se la vasca è stata sradicata dal pavimento ed è volata all’esterno, è finita in giardino capovolta, proteggendo di fatto i due bambini. «Stavo guardando ovunque per vedere dove potesse essere la vasca, non avevo idea di dove fossero questi bambini», ha raccontato la nonna Clara Lutz a Wfie-Tv. Quando sono arrivati i soccorsi, i bambini sono stati trovati ancora vivi e subito portati in ospedale. Il più piccolo dei due aveva un grande bernoccolo e un’emorragia che è stata fermata.

“HO PREGATO IL SIGNORE DI RIPORTARMI I BAMBINI”

Kaden e Dallas, questi i nomi dei due bambini, sono poi tornati a casa. La nonna ha chiarito che aveva fatto quella scelta per proteggere i due bambini in attesa dell’arrivo del tornado, ma poi la casa, che si trova nella contea di Hopkins, ha cominciato a tremare. Infatti, poi è andata completamente distrutta. La vasca è stata portata via, la nonna è stata colpita alla nuca dal serbatoio d’acqua. Per fortuna questo incidente non ha avuto gravi conseguenze per lei, anzi si è messa a cercare i nipoti ovunque, tra le macerie della sua casa, in preda alla disperazione soprattutto quando si è resa conto che le ricerche erano inutili.

«Ho pregato il Signore che riportasse a casa i miei due bambini», ha raccontato la nonna. Poi il ritrovamento dei bambini sotto la vasca capovolta. Un miracolo considerando anche il fatto che dai dati delle autorità locali è emerso che nel Kentucky si contano almeno 75 morti dopo il tornado che ha devastato lo Stato.



