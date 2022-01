Tornando a casa per Natale/ Su Canale 5 c’è ancora aria di feste

Tornando a casa per Natale, film di Canale 5 diretto da Vanessa Parise

Tornando a casa per Natale va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio, a partire dalle ore 14:41. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 negli Stati Uniti d’America è distribuita principalmente sul circuito televisivo.

Brezza d'amore/ Su Rai 2 il film con Leah Renee

La regia del film è stata affidata a Vanessa Parise la quale si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tanti attori molto amati da apprezzati dagli appassionati di cinema televisivo come Amy Jo Johnson, Britt McKillip, Benjamin Hollingsworth, Carly McKillip e George Canyon.

Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Tornando a casa per Natale, la trama del film: due sorelle in crisi

Leggiamo la trama di Tornando a casa per Natale. Kate e Melanie sono due sorelle che purtroppo non sono mai andate d’accordo creando non poche tensioni anche all’interno della famiglia. Non appena ne hanno avuto la possibilità, hanno deciso di prendere strade diametralmente opposte che le hanno portate in zone differenti del Paese.

Le problematiche relative ad una difficile condivisione di spazi e soprattutto di coesistenza tra le due sorelle sono state anche motivo di disagio tra i genitori che poco alla volta hanno preso differenti posizioni in merito alle varie questioni. Questa costante contrapposizione ha finito per portare i genitori Al e Wendy ad una terribile decisione ossia quella di separarsi. Le due sorelle ed in particolar modo Kate consapevole di come questa loro contrapposizione abbia comportato la fine dell’amore tra i due genitori, decide di ricreare un ambiente familiare sfruttando le imminenti festività natalizie.

Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

Per cercare di ritrovare quell’amore che ha contraddistinto i primi anni di vita familiare decide di scegliere un ambiente ideale ossia quello della loro vecchia casa. Purtroppo l’organizzazione di questo evento familiare si dimostrerà molto difficile anche perché c’è un problema di non poco conto ossia la loro vecchia abitazione è stata nel frattempo acquistata da una persona che ci vive. Kate decide comunque di non arrendersi e va a parlare con il giovane proprietario con il quale c’è subito una incredibile intesa. Tra i due scatta la classica scintilla che lascia presagire all’importante storia amore che però viene contrastata da una serie di equivoci che vengono innescati dalla ancora complicato rapporto con sua sorella Melanie. Alla fine però si riuscirà a ritrovare quella serenità familiare persa da diversi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA