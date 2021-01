Tornando a casa per Natale/ Su Canale 5 il film con Benjamin Hollingsworth

Tornando a casa per Natale vain onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, a partire dalle ore 16:30. La pellicola è stata prodotta nel 2013 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica NGN e distribuita direttamente sul circuito televisivo. La regia di questo film porno la firma di Vanessa Parise con soggetto e sceneggiatura firmati da Kele McGlohon e Bruce Spiegelman.

Il ruolo di direttore della fotografia stato affidato a Danny Nowak con le musiche della colonna sonora composta da Patric Caird. Nel cast di questa pellicola sono presenti Benjamin Hollingsworth, Carly McKillip, Britt McKillip, Amy Jo Johnson, George Canyon e Vanessa Parise.

Tornando a casa per Natale, la trama del film

Tornando a casa per Natale è la storia di due sorelle esteticamente molto simili, ma dal carattere opposto. In virtù di una vecchia storia che ha riguardato la loro gioventù, le due sorelle non si vendono ormai da tantissimi anni. Il motivo per il quale le due non riescono più ad avere nessun momento di condivisione riguarda il matrimonio di Melanie, una delle due. Durante questo matrimonio avviene un episodio molto doloroso che le mette l’una contro l’altra in maniera definitiva.

Purtroppo questo genere di problema familiare si estende anche all’interno degli altri componenti della loro famiglia, in particolar modo ai loro genitori i quali dopo tantissime incomprensioni e motivi di litigio decidono di separarsi definitivamente.

La separazione dei genitori ben presto farà scattare una sorta di scintilla nell’altra sorella Kate la quale in prossimità delle festività natalizie decide di organizzare una sorta di festa per riunire tutta la famiglia. La sua idea è quella di organizzare la festa all’interno di un luogo magico in cui la famiglia è stata particolarmente felice ossia la casa in cui vivevano tutti. La donna si reca presso quell’abitazione per organizzare ogni aspetto della festa, ma deve fare i conti con un problema che deve essere assolutamente affrontato e risolto prima della festività natalizia.

Infatti nel frattempo quella casa prevede un nuovo inquilino il quale dovrà dare il proprio assenso per l’organizzazione dell’evento. Sarà una corsa contro il tempo per organizzare e gestire al meglio tutte le varie fasi della festa stessa. Durante questi momenti convulsi ci sarà effettivamente l’opportunità per i vari membri della famiglia di ritrovarsi e per Kate un’insperata chance di essere felice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA