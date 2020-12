Tornando a casa per Natale/ Su Canale 5 il film con Nina Andresen Borud

Tornando a casa per Natale va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 14:10. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2010 grazie ad una co-produzione tra Norvegia, Svezia e Germania. Il film è stato diretto dal regista Bent Hamer il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Levi Henriksen. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da John Erik Kaada, il montaggio è stato eseguito da Pal Gengenbach e Silje Nordseth. Nel cast sono presenti Nina Andresen Borud, Arianit Berisha, Joachim Calmeyer, Trond Fausa, Levi Henriksen e Cecile Mosli.

Tornando a casa per Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tornando a casa per Natale. Ci troviamo in una piccola cittadina in cui le vite delle varie persone si intrecciano inesorabilmente durante il periodo natalizio e in particolar modo mentre cercano di far ritorno nella propria casa per festeggiare il Natale insieme alle persone care.

La storia più importante e più drammatica per certi versi è quella di un uomo che da tanti anni non ha potuto più stare insieme alla propria ex moglie e ai propri figli per via di un lacerante divorzio che non solo ha travolto la sua vita sentimentale, ma ha anche distrutto tutti gli aspetti ad essa connessi. L’uomo pur di stare insieme ai suoi familiari decide di vestirsi da Babbo Natale per non farsi riconoscere dare alla famiglia in una sorta di servizio per la sera della vigilia in maniera tale da fare in modo che i figli possano credere che Babbo Natale sia venuto a trovarli.

Intanto, una vecchia gloria del mondo del calcio sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua esistenza che lo vede sempre alle prese con un’eccessiva consumazione di bibite alcoliche. L’uomo con il suo modo di fare e con la sua indole distruttrice, ha spazzato via una famiglia costruita faticosamente e con grande passione. Stanco di questa vita priva di ogni emozione, decide di tornare a casa per le vacanze e cercare di ripartire da zero.

Un’altra storia riguarda una donna che da alcuni mesi sta portando avanti una relazione segreta con un uomo sposato. La donna è convinta che al termine delle festività natalizie l’uomo finalmente prenda in considerazione la separazione e quindi lasci la sua famiglia per stare sempre con lei. Infine, in queste vicende si intreccia anche quella di uno giovane studente che pur di star con la sua graziosa compagna di classe di origini orientali e di religione musulmana, decide di fingersi un protestante che non vuole assolutamente festeggiare il periodo natalizio.



