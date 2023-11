Torneo dei Campioni, Tale e Quale Show 2023: chi sono i giudici?/ Antonella Clerici e…

Torneo dei Campioni, Tale e Quale Show 2023: il format della gara

Neanche il tempo di assaporare la vittoria di Luca Gaudiano a Tale e Quale Show 2023 che l’hype è già alle stelle per un percorso parallelo: il Torneo dei Campioni. Il format è il medesimo già visto nelle precedenti edizioni: i migliori 5 di questa edizione del talent condotto da Carlo Conti si sfideranno insieme ai migliori 5 dell’annata precedente. L’appuntamento – come riporta TvBlog – è il prossimo 10 novembre per una competizione sicuramente entusiasmante.

Come anticipato, vige grande attesa per la gara del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2023. Il format della competizione prevede 1 concorrenti in gara: i migliori 5 della stagione appena conclusa e di quella precedente. Ovviamente, ci sarà il fresco vincitore Luca Gaudiano, accompagnato da Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini. Per quanto concerne l’edizione 2022 de Tale e Quale Show, parteciperanno alla gara: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini e Valentina Persia.

Torneo dei Campioni, Tale e Quale Show 2023: Antonella Clerici con il “fake” Vittorio Sgarbi

Chiaramente, l’hype riferito al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2023 non è dedicato unicamente ai concorrenti in gara. Diverse incognite, almeno fino a qualche giorno fa, erano legate alla giuria del talent. Come riporta TvBlog, è confermata la presenza di Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Il conduttore – Carlo Conti – potrà però contare anche su un quarto giudice d’eccezione: Antonella Clerici.

Sempre TvBlog anticipa come oltre ad Antonella Clerici – al banco dei giudici del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2023 – ci sarà anche Vittorio Sgarbi. Il portale precisa però che non si tratterà dell’originale; sarà Claudio Lauretta a vestire i panni del critico d’arte per aggiungere ulteriore brio all’esperienza. Non resta a questo punto che attendere il prossimo 10 novembre per scoprire chi tra i migliori 5 di questa stagione, e gli stessi di quella passata, si porterà a casa il trofeo dedicato al vincitore.

