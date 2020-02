TORNEO DI VIAREGGIO: SORTEGGIATI I GIRONI/ Milan col Botafogo. Inter e Roma…

Ufficialmente si chiama “Viareggio Cup World Football Tournament – Coppa Carnevale“, ma alle nostre latitudini resta sempre e comunque il Torneo di Viareggio. Oggi sono stati sorteggiati gli otto gironi dell’imperdibile appuntamento per gli appassionati in cerca di nuovi talenti calcistici da ammirare. Il sorteggio ha interessato le 32 squadre al via della competizione giunta alla 72esima edizione, in programma dal 16 al 30 marzo 2020, da quest’anno riservata alle formazioni under 18. Per quanto riguarda il Gruppo A, nel Girone 1 le italiane Bologna, Sassuolo e Carrarese se la vedranno con gli argentini del Newell’s Old Boys. Nel Girone 2 Inter e Parma affronteranno gli australiani dell’A.P.I.A. Leichhardt e i nigeriani dell’Alex Transfiguration. Girone 3 composto invece da Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno e Pescara. A completare il Gruppo A ecco il Girone 4 formato da Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia e United Youth Soccer Stars (Stati Uniti).

TORNEO DI VIAREGGIO: SORTEGGIATI I GIRONI

Il sorteggio del Gruppo B del Torneo di Viareggio ha visto smistare nel Girone 5 Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal e Tiki Taka Academy (Nigeria). Il Girone 6 è quello in cui Fiorentina e Genoa affronteranno i greci dell’Atromitos e gli americani del Westchester United. Girone 7 con Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli e Cosenza. Ultimo girone sorteggiato il numero 8, quello che oltre alla presenza del Milan vede anche quella di Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti). Come riportato da Sport Mediaset, le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo; quelle del gruppo B martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo. La partita inaugurale vedrà in campo il Bologna, campione in carica del Torneo di Viareggio e intenzionata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

