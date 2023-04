Torno indietro e cambio vita/ Commedia oggi mercoledì 26 aprile su Rai 1

Torno indietro e cambio vita, film di Rai 1 diretto da Carlo Vanzina

Torno indietro e cambio vita è il film che andrà in onda su Rai 1 durante la prima serata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una pellicola di genere fantastico e commedia, datata 2015 e prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Cinema e ConsultInvest, e che prevede una durata di tempo complessiva di circa un’ora e mezza. Questa commedia, diretta dal regista Carlo Vanzina, è anche il remake di Bis-Ritorno al passato, un film francese uscito proprio nello stesso anno.

La rivolta delle ex/ Trama e cast della commedia romantica oggi mercoledì 26 aprile su Italia 1

Cast del film Torno indietro e cambio vita da Raul Bova a Giulia Michelini

Tra i protagonisti del cast principale della commedia fantastica diretta da Carlo Vanzina, Torno indietro e cambio vita, troviamo gli attori Raul Bova, famoso per i numerosi programmi televisivi che l’hanno visto protagonista, nei panni di Marco Damiani, ma anche Ricky Memphis, che interpreta invece Caludio Palmieri, e Giulia Michelini nei panni della sua omonima, Giulia, la moglie di Marco. Le musiche facenti parte della colonna sonora di questo film sono composte e scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio/ Trama e cast del film di oggi 26 aprile su Rai 2

Trama Torno indietro e cambio vita, la trama del film

Ecco la trama della commedia fantastica Torno indietro e cambio vita, film del 2015 diretto da Carlo Vanzina e remake di Bis-Ritorno al passato, che andrà in onda oggi, mercoledì 26 aprile 2023, a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. I protagonisti di questa pellicola, Marco e Claudio, sono migliori amici sin da piccoli. Marco è sposato con Giulia, conosciuta al liceo, ha una vita relativamente stabile ed è felice. Claudio, invece, è single ed ha una vita infelice. La sua insoddisfazione è in grande parte determinata dalla madre, alcolizzata e depressa.

L'arma della gloria/ Film western oggi mercoledì 26 aprile su Rete 4

La vita di Marco, apparentemente perfetta, viene sconvolta dalla decisione di Giulia di divorziare, che porterà Marco ad avere una crisi profonda. In momento di sfogo con Claudio, urla al cielo di voler tornare indietro nel tempo, e in un attimo i due torneranno davvero indietro nel tempo fino agli anni del liceo. Avranno così entrambi modo di riscrivere il loro destino e di correggere gli errori fatti, un’occasione per Claudio di avere una vita felice e per Marco di prendere decisioni diverse.











© RIPRODUZIONE RISERVATA