Torno indietro e cambio vita/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova e Ricky Memphis

Torno indietro e cambio vita, film di Rai 1 diretto da Carlo Vanzina

Torno indietro e cambio vita va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 8 giugno, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2015 da Rai Cinema in collaborazione con Cattleya e Consulting Invest mentre la distribuzione al cinema è stata gestita da 01 Distribution. La regia è stata curata da Carlo Vanzina il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme al fratello Enrico Vanzina mentre il montaggio è stato realizzato da Luca Montanari e i costumi di scena solo di Nicoletta Ercole.

Per quanto riguarda la composizione del cast del film Torno indietro e cambio vita sono presenti tra gli altriRaoul Bova,Ricky Memphis, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Max Tortora, Michela Andreozzi, Emanuele Propizio e Augusto Fornari.

Torno indietro e cambio vita, la trama del film

In Torno indietro e cambio vita siamo a Roma dove un ragazzo di nome Marco da di 42 anni porta avanti una vita che può essere definita perfetta perché ha realizzato il sogno di avere una famiglia ideale e soprattutto un lavoro che gli permette di guadagnare tanto e di fare ciò che maggiormente lo diverte. Ad un certo momento la sua vita piomba nella disperazione perché sua moglie Giulia, improvvisamente, confessa di averlo tradito con un’altra persona con il quale peraltro va a vivere.

Alla fine sarà proprio Marco a dover lasciare la sua famiglia e soprattutto la casa dove vive ritrovando fortunatamente l’affetto il suo storico amico del cuore Claudio il quale a sua volta sta attraversando un periodo difficile in ragione delle problematiche della madre che continua a bere tantissimo il che non le permette di avere rapporti sociali. I due ragazzi una sera cercano di tirarsi su il morale a vicenda con Marco pronto ad evitare tutti gli errori commessi tra cui l’essersi messo con Giulia. Incredibilmente il destino gli permette di avere una seconda opportunità e di ritornare indietro nel tempo insieme al suo amico Claudio proprio al momento in cui si trovava al liceo e stava per dichiararsi a Giulia.

Per i due amici questo tornare indietro nel tempo significherà dover ritrovare vecchie emozioni e soprattutto fare i conti con le ristrettezze economiche della paghetta e con le tante difficoltà di quel periodo. In qualche modo riescono a cambiare le loro vite e si ritroveranno nuovamente nel futuro con Marco che stavolta diventa l’amante di Giulia con quest’ultima che lascia il suo nuovo marito per andare a vivere con lui mentre Claudio è diventato miliardario grazie ad una schedina giocata nel passato che gli ha fruttato tantissimi soldi. Anche la mamma di Claudio ha un presente maggiormente soddisfacente perché ha trovato l’amore con una sua vecchia fiamma del periodo.

