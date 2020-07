Torno indietro e cambio vita/ Video, su Rai 1 il film con Ricky Memphis e Raoul Bova

Torno indietro e cambio vita va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, martedì 7 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Cattleya in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia porta la firma di Carlo Vanzina il quale insieme a suo fratello Enrico Vanzina si è occupato anche della scrittura è della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Luca montanari con le musiche della colonna sonora firmata da Giuliano Taviani & Carmelo travia mentre nel cast figurano Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Max Tortora, Michela Andreozzi, Emanuele Propizio e Augusto Fornari.

Torno indietro e cambio vita, la trama del film

Ecco la trama di Torno indietro e cambio vita. Marco è un uomo romano di circa 42 anni che porta avanti una vita che soltanto all’apparenza sembra essere perfetta. Infatti le cose in ambito professionale vanno nel migliore dei modi e anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale sembra aver trovato il proprio posto nel mondo avendo creato una meravigliosa famiglia di cui è a capo. Purtroppo l’uomo si ritroverà un giorno a vivere un proprio incubo giacchè sua moglie Giulia con la quale sta insieme ormai da 25 anni ossia in tempi del liceo e le rivela di avere un altro uomo e che quindi ha deciso di lasciarlo già che non prova più alcun genere di sentimento nei suoi confronti. Per Marco la notizia è devastante e può trovare supporto soltanto grazie al costante aiuto del suo amico di sempre Claudio il quale a sua volta è alle prese con tantissime problematiche tra cui anche l’alcolismo della madre.

In una delle tante serate trascorse insieme in casa per potersi dare supporto l’uno all’altro i due evidenziano e analizzano alcuni aspetti del loro tempo passato. In particolare Marco sottolinea che qualora avesse la possibilità di poter tornare indietro nel tempo certamente non commetterebbe l’errore di mettersi con Giulia in ragione delle norme delusione che ha patito. Di colpo i due amici il mattino seguente si risvegliano e si ritrovano catapultati indietro nel tempo e per la precisione nell’anno 1990. In pratica si ritrovano ragazzi e dovranno affrontare un nuovo anno scolastico e quindi a rivivere tutte le problematiche di quella età come ad esempio la paghetta settimanale gli orari le interrogazioni e anche il primo fatidico incontro con Giulia per quanto riguarda Marco. I due ragazzi insomma avranno l’opportunità di vivere la loro storia soprattutto cercheranno di non commettere tutti gli errori che li hanno portati ad essere infelici in futuro.

Video, il trailer di Torno indietro e cambio vita





© RIPRODUZIONE RISERVATA