Toro, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Angiolini a Enrico Brignano: che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per il Toro in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno del Toro nelle previsioni per il nuovo anno. La domanda che attanaglia i nati sotto questo segno è la seguente: che cosa prevedono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro del Toro? Per quanto riguarda l’amore, Paolo Fox sostiene che per le giovani coppie è il momento di pensare in grande e di portare a compimento grandi progetti, tra cui fare figli, andare a convivere o sposarsi. Per i cuori solitari è l’ora di darsi da fare e gennaio potrebbe rivelarsi un periodo propizio. Il consiglio, in ogni caso, è di chiarire eventuali contenziosi e divergenze con gli ex. Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 prevede opportunità interessanti per il segno del Toro nel corso del nuovo anno.

E se qualcuno ha provato a insidiarvi sul lavoro nessun problema: la vostra mancanza si sentirà perché siete insostituibili. Da tenere d’occhio anche alcuni situazioni burocratiche, che possono essere risolte a vostro favore. Per quanto riguarda la salute, il nuovo anno può essere l’occasione per rinnovarsi e pensare al proprio benessere e alla propria immagine. Un ritocco al look o un nuovo taglio di capelli potranno portare giovamento. L’importante è arrivare in forma all’estate, dove i mesi di luglio e agosto metteranno a dura prova il fisico. Il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox 2022 è di affidarsi ad una persona competente per prendersi cura di se stessi: una piccola dieta disintossicante può dare risultati meravigliosi.

Toro, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda Ambra Angiolini, nato sotto il segno del Toro, è stato un anno terribile dal punto di vista sentimentale, con la rottura con Massimiliano Allegri per un presunto tradimento. Oltre il danno le beffa per la showgirl, che ha pure ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia, con conseguente polverone mediatico. Un anno da dimenticare.

E’ stato invece un 2021 positivo per il comico Enrico Brignano, sempre più innamorato della sua Flora Canto e felice per la ripartenza, seppur parziale, del mondo dello spettacolo e dei teatri dopo le chiusure causa Covid. Nei mesi scorsi, tuttavia, l’attore ha dovuto fare i conti con un divertente scherzetto orchestrato dalle Iene e dalla sua dolce metà, che gli hanno fatto credere di dover pagare una salatissima multa a causa di un incidente provocato dalla sua barca.



