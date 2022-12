Toro, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: Saturno non più in opposizione

Toro, oroscopo 2023 di Branko: le previsioni per il nuovo anno

Cari Toro, l’oroscopo di Branko vi promette un 2023 di liberazione! Significa che Saturno, dal segno dell’Acquario, finalmente, da marzo, termina la sua opposizione spostandosi nel segno dei Pesci: uno spazio amico che vi aiuta a mettere ordine in tutti gli ambiti della vostra vita, dalle amicizie davvero sincere alla realizzazione di un progetto. Ma non finisce qui: da maggio, Giove entra nel vostro cielo, vi resterà ben saldo tutto l’anno e vi regalerà la possibilità di realizzare un sogno a cui tenete molto.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Toro amore al massimo a marzo

Il freddo mese di gennaio riflette una Venere altrettanto algida che però avrà un miglioramento in febbraio e, in crescendo, raggiungerà l’apice del suo splendore a marzo, quando il 16 entrerà nel segno del Toro: la vostra stella guida, quand’è benevola, vi regala un amore fortunato e protetto e il suo influsso proseguirà in Aprile, quando ci sarà un aspetto molto interessante, con Marte e Mercurio. Questo cielo strepitoso vi sorprenderà con colpi di fulmine e gli innamorati potrebbero prendere decisioni importanti. A proposito, una data perfetta per il matrimonio? Secondo l’oroscopo di Branko, il 19 maggio, quando Venere sarà coadiuvata da Giove, nel vostro cielo dal 16. I mesi più critici saranno quelli estivi con una posizione scomoda del pianeta dell’amore in Leone, ma sarà nuovamente al vostro fianco in ottobre per accompagnarvi fino a dicembre, quando tornerà ad essere un po’ più dispettosa. Sfruttate quindi i fulgidi mesi che vanno da marzo a maggio per cogliere tutte le occasioni che l’amore potrà offrirvi!

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: settembre mese interessante per il Toro

Il 2023 è l’anno giusto per il Toro per realizzare progetti, ambizioni e sogni del cassetto. Si parte infatti subito alla grande, con un cielo che vede Mercurio, il pianeta degli affari, nel segno del Capricorno: ispirato da Urano, con idee vincenti, e aiutato da Marte in Gemelli, avrete una buona dimestichezza con il denaro. La liberazione dall’austerità di Saturno in marzo sarà la spinta propulsiva alla concretizzazione dei vostri desideri professionali e per i vostri studi, ma sarà settembre il mese più interessante: con Giove pienamente attivo e un Mercurio stimolato da Marte in Bilancia, l’oroscopo di Branko segnala che sono in arrivo promozioni, avanzamenti di carriera, regali e sorprese che vi gratificheranno molto sul lavoro. L’ala protettrice di Giove vi accompagnerà tutto l’anno, anche nei momenti più turbolenti causati dai pianeti veloci, in ottobre e novembre, e potrete concludere in bellezza 12 mesi operosi, ma pienamente soddisfacenti.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per il Toro?

Un anno impegnativo dal punto di vista lavorativo comporta anche una certa stanchezza, la quale si farà sentire soprattutto in giugno, con un calo di energie dovuto all’opposizione di Marte che diventa ostile già dal 20 di maggio. Niente paura però, cari Toro! Abbandonerà il suo sguardo arcigno già il 10 di luglio, con una ripresa davvero eccezionale che vi farà affrontare l’estate al top del benessere fisico e all’insegna della spensieratezza. Attenzione soltanto a Giove e alla sua esuberanza: il pianeta dell’abbondanza, che raggiungerà il vostro cielo il 16 maggio, è appunto generoso anche con il cibo e voi, che siete delle buone forchette, dovrete prestare un occhio di riguardo alla linea, durante tutto il 2023! Un momento critico potrebbe esserci verso la fine di ottobre, a causa di una posizione un po’ scomoda di Marte che influisce su reni e fegato: siate particolarmente prudenti ai cambi di Luna più difficili.











