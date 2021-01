Toro, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Riflettere sulle scelte da fare

Toro, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Che anno sarà per il Toro il 2021? Ce lo dice l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Questo è un periodo di conservazione, si deve riflettere bene anche nelle scelte da fare sul lavoro si chiederanno garanzie. Il lato tecnico è legato al fatto che Giove e Saturno porta un angolo che fa uscire delle insicurezze nel lavoro e nelle relazioni si cercherà qualcosa in più. Se si vive una crisi sentimentale febbraio non è il mese ideale per fare rilanci. I mesi centrali dell’anno saranno migliori. Maggio e giugno saranno i mesi più importanti. Ci sarà Giove positivo durante il corso del 2021.

Oroscopo 2021, Amore: grande fortuna ad aprile

Per quanto riguarda l’amore l’inizio dell’anno sarà molto complesso, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Ad aprile però, complice grande fortuna negli incontri, ci potrebbe essere una svolta insperata. Sarà dunque un anno che vivrà di grande equilibrio sotto questo punto di vista anche se c’è da dire che forse settembre sarà il mese più interessante almeno sotto il punto di vista delle relazioni sentimentali.

Oroscopo 2021, Lavoro: crescita dopo un anno difficile

Secondo Paolo Fox e i l suo oroscopo 2021, dal punto di vista professionale gennaio e febbraio saranno mesi di crescita, ma si partirà da una base davvero molto bassa e quindi il segno sarà costretto a una rapida crescita via via nei mesi. Da aprile ci sarà una svolta che sorreggerà il tutto almeno fino a luglio quando ci sarà un’altra piccola discesa per tre mesi un po’ complessi. Dopo un guizzo a novembre ci potrebbero essere nuovamente problemi a dicembre.



