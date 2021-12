Toro, oroscopo Paolo Fox 2022/ Lavoro, amore e salute: momento di svolta per i giovani

Toro, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

Che anno sarà per il Toro? Ce lo prova a spiegare l’oroscopo Paolo Fox 2022 su DiPiù Tv. Si partirà con qualche spesa di troppo da affrontare, ma anche la consapevolezza di sapersi gestire con intelligenza e grande attenzione. Presto non si vorrà perdere tempo e ci sarà la necessità di trovare alcuni connotati più precisi. Giove rimarrà favorevole ancora come in passato, ma Saturno farà tirare un po’ i remi in barca evitando di buttarsi troppo facilmente nei progetti. Servirà dunque fare attenzione prima di decidere, quantomeno provare a pensare. Attenzione al mese di marzo visto che si potrebbe trovare sulla propria strada improvvisamente un momento complicato. Muoversi con prudenza forse è la cosa migliore da fare anche per evitare sorprese difficili da accettare. Nei primi mesi di marzo ci si potrebbe trovare ad affrontare alcuni momenti di non facilissima lettura. Tra i vip del segno ricordiamo che c’è Enrico Brignano nato il 18 maggio del 1966.

L’oroscopo Paolo Fox 2022 specifica come il lavoro sia un campo dove sorridere, visto che chi proverà a sostituire il segno del Toro non sarà all’altezza. Questa è sicuramente una conquista che farà capire anche a eventuali superiori di che pasta si è fatti. L’essere indispensabile, ovviamente, sul posto di lavoro risulta essere una base per fare grandi cose. L’ingresso di Mercurio nel segno riuscirà a dare una svolta sia sul piano professionale sia per chi è ancora fermo agli studi. Giove favorevole da metà aprile avrà la possibilità di far sbrogliare dei disordini burocratici, magari legati a una vendita. I giovani sono pronti a spiccare il volo perché potrebbero di certo trovarsi a ricevere una buona proposta ma non si deve aspettare che il compenso economico sia da capogiro. Le prospettive però sono interessanti e sono quelle che fanno sorridere e ben pensare in vista dei prossimi anni. Chi ha una nuova attività può mettersi sotto per raggiungere i propri obiettivi e dunque iniziare a raccogliere, di conseguenza, i profitti che ci si aspettava magari da prendere già in precedenza.

Salute, cosa ci racconta Paolo Fox nell’oroscopo 2022?

La primavera porterà al Toro in salute un carico di energia, così ribadisce l’oroscopo Paolo Fox 2022. Marte e Urano saranno nel segno da luglio e questo può portare a vivere un pochino di ansia che rischia di diventare compromettente per i rapporti. Si deve evitare però di scaricarla sulle persone che sono vicino e che sono ancora di salvezza e non ostacoli e complicazione. Dal 23 agosto poi arriverà il Sole in transito positivo e questo porterà ulteriore forza, ma nonostante tutto si dovrà fare attenzione evitando di esagerare e cercando di vivere le cose con tranquillità. Alcuni potrebbero trovare in una dieta detox la possibilità di migliorare la salute personale, riuscendo a eliminare un periodo di tossine accumulate che creano spossatezza e stanchezza. L’importante però rimane, lo ribadisce l’astrologo, non esagerare, non chiedersi più di quello che si può fare realmente. La fatica però da agosto in poi sarà un ricordo da lasciarsi alle spalle.

Amore, previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2022

Il 2022 sarà l’anno dell’amore per il Toro secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare con calma a partire da gennaio quando il transito positivo di Venere regalerà delle possibilità a livello sentimentale. Va ribadito che questo segno è molto fedele e ama la famiglia che si costruisce quindi quando trova la persona giusta non si lancia in avventure extraconiugali e i partner di un Toro possono dormire sempre sonni tranquilli. Chi è ancora solo si deve muovere soprattutto quando dal 5 luglio si risveglierà Marte e quando Venere dal 18 tornerà favorevole. Chi invece è separato dopo un momento di sconforto generale troverà la forza per rimettersi in gioco. Se si ha coraggio le cose potrebbero volgere decisamente a favore e se arriverà l’amore si dovrà con forza cercare di difenderlo il più possibile, evitando che qualcuno si possa mettere in mezzo creando dei problemi. Attenzione perché se si trova una persona adatta con la quale vivere una splendida relazione il rischio è di avere dei rimpianti se non si tratterà con attenzione.



