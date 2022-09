Toronto-Montreal, Insigne segna una magica doppietta/ Video, tiro al volo e cucchiaio

Spettacolo nella notte nella MLS, la Major League Soccer (il campionato di calcio degli Stati Uniti), fra Toronto e Montreal. Il derby canadese vedeva in campo anche i due italiani Bernardeschi, ex Juventus, e Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, e proprio l’ex azzurro ha regalato spettacolo con una splendida doppietta. A vincere sono stati i calciatori del Montreal con il risultato di quattro a tre, ma a rubare la scena ci ha pensato proprio l’ex calciatore del Napoli che ha marcato il match con due gol davvero belli, anche se inutili al fine del risultato finale. Il “Magnifico”, così come viene soprannominato Insigne in riferimento al memorabile artista, ha aperto le danze con uno splendido tiro al volo dopo un bell’assist del connazionale Federico Bernardeschi.

La seconda marcatura, invece, è giunta dopo due contrasti vinti e un “mini cucchiaio” sul portiere in uscita. Tocchi di magia che hanno esaltato i tifosi presenti in massa al BMO Field, ma che che come detto sopra, non hanno garantito il successo agli uomini di Toronto. Una sconfitta che rischia ora di compromettere il cammino degli uomini di mister Bradley verso i play off tenendo conto che la compagine di Insigne si trova al momento al decimo posto assoluto in classifica, e meno 4 dai New England che al momento sono in settima posizione, ultimo posto libero per poter accedere alla fase finale della stagione.

TORONTO-MONTREAL, DOPPIETTA DI INSIGNE, MA A TRIONFARE SONO GLI OSPITI

Per la cronaca la sfida Toronto Montreal è stata aperta da Bernardeschi al quinto minuto di gioco su calcio di rigore, poi al settimo era giunto il raddoppio a firma Insigne. Un due a zero che faceva presagire una facile vittoria per la squadra di casa ma il Montreal ha accorciato le distanze al 19esimo grazie a Miller, quindi il pareggio al 21esimo di Mihailovic. Al 43esimo gli ospiti hanno ribaltato l’incontro con Kamara, per poi allungare ulteriormente al 54esimo con Johnston. La seconda rete di Insigne, quella del definitivo 3 a 4, è giunto infine al 93esimo.

