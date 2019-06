Toronto Raptors campioni Nba 2019: Golden State si arrende/ Video, Canada in festa

I Toronto Raptors sono i campioni Nba 2018-2019. Alla fine la squadra canadese ha vinto gara sei delle finals, battendo Golden State Warriors e alzando al cielo il Larry O’Brien Trophy. Una vittoria sorprendente quella di Toronto, su cui nessuno a inizio stagione avrebbe scommesso un dollaro. Ma una volta iniziati i playoff, Kawhi Leonard e compagni hanno tirato fuori una qualità e una voglia di vincere devastanti, che li ha portati ad ottenere il primo storico successo della franchigia della foglia d’acero. La serie si è chiusa con il 4-2 in favore dei Raptor, con l’ultimo match al cardiopalma che ha visto la compagine di Golden State soccombere con il risultato di 114 a 110. Per i Warriors una finale davvero sfortunata. Una serie che è iniziata con il due a zero dei canadesi, quindi la vittoria di Curry & Co., poi il successo dei Raptors per il 3 a 1, e la nuova vittoria di Golden State per un 3 a 2 che sembrava quasi indizio di un’inerzia cambiata. Il video degli highlights in fondo.

TORONTO RAPTORS CAMPIONI NBA

Peccato però che in gara cinque è arrivata la doccia gelata Kevin Durant, che si è rotto il tendine d’achille, e in gara sei, quella giocatasi questa notte, altro infortunio importante, quello di Klay Thompson, che si è fratturato il crociato del ginocchio sinistro dopo essere atterrato male a seguito di una scacciata. Gli uomini di Steve Kerr sono quindi giunti all’appuntamento cruciale della stagione decisamente incerottati, e nulla hanno potuto contro i “rapaci” del Canada. Fenomenale la prestazione nelle sei partite delle finals da parte di Kawhi Leonard, mvp all’unanimità della serie, e giunto a Toronto come free agent, giocatore libero. Ha tenuto una media da 28.5 punti a partita, e come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ha giocato “alla Jordan”, infondendo calma ai suoi compagni, poi trascinati verso l’apoteosi. Quella di Toronto è la vittoria di tutto il Canada, naziè scesa in piazza con migliaia di appassionati: nella terra dell’hockey è tanta, tanta, roba. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA