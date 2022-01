Torre del Greco, bimbo 2 anni annegato in mare/ “La madre dopo tentato suicidio…”

BIMBO MORTO ANNEGATO IN MARE: COSA È SUCCESSO

Una tragedia dai contorni purtroppo ancora oscuri e potenzialmente inquietanti: è quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Torre del Greco, in provincia di Napoli: un bimbo di 2 anni è morto annegato a ridosso del lido “La scala”, vicinissimo all’area portuale della città partenopea.

L’Adkronos riporta che i carabinieri sono intervenuti dopo le prime segnalazioni hanno purtroppo trovato il bimbo senza vita mentre la madre era stata bloccata dai testimoni perché minacciava di suicidarsi: il pm della Procura di Torre Annunziata sta provvedendo in queste ore ad interrogare la donna dato che gli stessi presenti testimoni la accusano di aver gettato il bimbo in acqua prima di tentare il suicidio.

LE INDAGINI A TORRE DEL GRECO

La dinamica è tutt’altro chiarita e molti sono i dettagli che non tornano nel racconto che avrebbe fatto la donna: come spiega la cronaca di Tg Com24, alcuni passanti si sono tuffati in acqua per tentare di salvare il bimbo di 2 anni, tutto però inutile. Tanto la madre quanto la vittima erano di Torre del Greco secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti: La salma del bambino di due anni e mezzo morto annegato è stata posto sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, la Procura ha disposto anche il sequestro della parte di spiaggia vicina alla porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del povero e innocente piccolo. Riportano le ultime notizie di Sky TG24 che la donna è stata ascoltata a lungo dai carabinieri nella caserma di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: oltre al suo fermo, è stato ascoltato anche il marito della donna. È emerso che la coppia, oltre alla vittima di 2 anni, avrebbe un’altra figlia di 7 anni.

