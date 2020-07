TORRE DEL GRECO, INCENDIO ALLE PENDICI DEL VESUVIO/ Lambite le case, “è doloso”

Torre del Greco, incendio in una pineta alle pendici del Vesuvio. Torna l’incubo dei roghi che nel 2017 devastò l’area del vulcano, bruciando quasi la metà della superficie forestale. Stando a quanto riportato da Sky Tg 24, le fiamme – estese e quasi sicuramente di origine dolosa – sono difficili da domare nonostante l’imponente dispiegamento di forze anche a causa del forte vento che in questi minuti tira sulla zona. La preoccupazione è esasperata dal fatto che il rogo sarebbe arrivato a lambire anche alcune abitazioni. La zona dell’incendio, che ricade nel territorio del comune di Torre del Greco, è quella compresa tra via Boccea e via Cappella Bianchini. Quest’ultima, già la scorsa settimana era stata interessata dalle fiamme di natura dolosa e c’è il forte sospetto che sia così anche questa volta.

INCENDIO A TORRE DEL GRECO

Sul luogo dell’incendio, come riportato da La Repubblica, sono intervenute due squadre del vigili del fuoco e la squadra di spegnimento della Regione Campania entrata in azione con un elicottero. A detta di Sky Tg 24, a questi mezzi è stato affiancato anche l’impiego di un Canadair. Le foto e i video dell’incendio riprese dalle abitazioni stanno spopolando in questi minuti sui social. Come riportato da Vesuvio Live, infatti, una nuvola di fumo denso si è alzata da un terreno del Parco Nazionale del Vesuvio. La speranza è che i vigili del fuoco riescano a domare l’incendio nei prossimi minuti vincendo anche l’opposizione di un vento che in questo momento non sta facendo altro che alimentare le fiamme.



