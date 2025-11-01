Incidente a Torre del Greco, Suv invade corsia e travolge volante della polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. Si cerca l'autista in fuga

INCIDENTE TORRE DEL GRECO, MORTO UN POLIZIOTTO

Un gravissimo sinistro ha scosso il mondo delle forze dell’ordine: a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un terribile impatto ha coinvolto un SUV e una vettura della Polizia di Stato. Dalle prime ricostruzioni emerse, il mezzo con sei persone a bordo avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro la volante sulla quale si trovavano due agenti e facendola sbalzare per oltre dieci metri.

Tra le vittime del terribile incidente si conta Aniello Scarpati, 47 anni, sposato e padre di tre figli, che ha perso la vita sul colpo. Il suo collega, Ciro Cozzolino, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato già sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’Ospedale del Mare di Napoli.

Nel SUV, coinvolto nello scontro con la pattuglia della Polizia, si trovavano diverse persone. Al volante c’era un giovane di 28 anni originario di Ercolano, attualmente in fuga dopo essersi allontanato a piedi subito dopo l’impatto. L’uomo avrebbe già precedenti per porto illegale di armi. Tra gli occupanti risultava anche un 46enne di Portici con alle spalle reati legati a frodi, oltre a tre minorenni: un ragazzo di 17 anni e due giovanissimi di 13 anni. Resta ancora da identificare il sesto individuo che si trovava a bordo del veicolo e che al momento è irreperibile.

Il Corriere della Sera riporta che, dopo lo schianto, alcune di queste persone sarebbero scappate a bordo di un’altra auto, una Fiat 500X rossa. Sul posto si è recato il questore partenopeo Maurizio Agricola, che ha poi fatto visita ai parenti della vittima e all’agente sopravvissuto.

CACCIA AL CONDUCENTE, LE PRIME REAZIONI ISTITUZIONALI

Il decesso di uno degli agenti ha lasciato sgomenti i colleghi e gettato nel lutto la sua famiglia. Mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e si intensificano le ricerche del conducente che si è dato alla fuga, arrivano le prime dichiarazioni dalle alte cariche dello Stato.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire un messaggio di cordoglio al Capo della Polizia, manifestando profonda commozione per la tragica perdita e vicinanza ai familiari dell’agente scomparso.

Della tragedia ha parlato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso dolore per la tragedia e vicinanza alla famiglia del poliziotto e al collega ferito, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricordato il sacrificio degli agenti e ribadito l’impegno dello Stato nel sostenerli.

La Polizia, dal canto suo, sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto intorno alle due di questa notte, a partire dalla dinamica dell’incidente, e di rintracciare l’autista del SUV, che dovrà rispondere anche di omissione di soccorso, insieme agli altri soggetti fuggiti dal luogo del sinistro.