Torreira alla Fiorentina?/ Calciomercato: sfida al Milan per il metronomo

Quello di Lucas Torreira è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Il centrocampista non sta trovando molto spazio nell’Arsenal targato Arteta e la società e pronta a cederlo. Voluto fortemente dall’ex tecnico dei Gunners, Unai Emery, il 24enne è arrivato a Londra due estati fa per 28 milioni di euro ma non è considerato una prima scelta dall’attuale manager spagnolo. E di certo le squadre interessate non mancano: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è pronta a lanciare l’assalto per assicurarsi le sue prestazioni. I viola sono alla ricerca di un metronomo per il 3-5-2 di Iachini e Torreira potrebbe rivelarsi un ottimo affare in rapporto qualità-prezzo. Il diesse Pradè è un suo grande estimatore – fu lui a portarlo alla Samp – ma la Viola deve fare i conti con la folta concorrenza…

TORREIRA-FIORENTINA: OCCHIO ALLA CONCORRENZA

La Fiorentina vorrebbe affiancare Torreira ad un altro nuovo acquisto, il gioiellino Amrabat, ma come dicevamo c’è da battere la concorrenza di altre società. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, sul classe 1996 c’è anche il Milan: i rossoneri sono a caccia di un’alternativa per la mediana ed il tecnico Pioli ha promosso il suo possibile acquisto. Ricordiamo che già la scorsa estate il Diavolo tentò, senza successo, di regalare il metodista a Giampaolo. E proprio il neo tecnico del Torino spera di tornare a lavorare con l’ex Pescara: anche i granata infatti sono sulle sue tracce e attendono sviluppi sul suo futuro. Infine, segnaliamo l’interesse dell’Atletico Madrid: Simeone vuole un’alternativa di qualità per il centrocampo e la garra di Torreira piace molto al Cholo…



