Torta mimosa, dolce per la festa della donna/ Ingredienti e ricetta: come prepararla

Festa della donna 2023, la torta mimosa…

L’8 marzo si celebra la festa della donna 2023, un giorno dedicato al genere femminile, alle sue lotte e conquiste nel corso degli anni. Si tratta in realtà giornata internazionale delle donne, istituita proprio a loro difesa, per ricordare tutte le volte in cui i loro diritti non sono stati riconosciuti, senza tralasciare i numerosi casi di molestie e violenze di ogni tipo, che purtroppo quotidianamente balzano sulle pagine della cronaca nera.

Sono vari i simboli che vengono associati alla festa della donna 2023: tra questi senza dubbio c’è la mimosa, il fiore che nasce proprio nei primi giorni di marzo e che per questo motivo viene utilizzato per festeggiare il genere femminile. Dalla mimosa, lascia anche il celebre dolce, la torta mimosa con lo stesso nome. Le pasticcerie, in questo periodo, pullulano di torta mimosa, che sono una buona alternativa ad un mazzo di fuori, per fare un regalo gradito ad una donna speciale, che sia una mamma, un’amica, una compagna o una sorella.

Torta mimosa, come si prepara? Il nostro dolce per la festa della donna 2023

La torta mimosa deve il proprio nome proprio alla pianta: viene infatti decorata con del Pan di Spagna sbriciolato, in modo da ricordare appunto i grappoli di questo fiore. L’ingrediente principale del dolce è proprio il Pan di Spagna: ne occorrono infatti due. Uno sarà farcito con della crema pasticciera arricchita da panna montata, per ottenere una crema diplomatica. L’altro Pan di Spagna servirà invece proprio per la copertura. Andrà infatti sbriciolato in piccoli cubetti che ricopriranno il dolce per dare quell’effetto “mimosa”.

Questo dolce, simbolo della festa della donna 2023, si può trovare in tutte le pasticcerie ma è possibile anche prepararlo in casa: è infatti una torta molto semplice da realizzare e anche divertente, magari da preparare in compagnia di qualche amica, della propria mamma, di una sorella o di una figlia. Vediamo allora gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti e ricetta della Torta mimosa

Per realizzare due Pan di Spagna per la torta mimosa, occorrono 250 grammi di zucchero, 120 di fecola di patatee, 2 baccelli di vaniglia, 140 grammi di farina 00, 8 uova a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Per la crema pasticciera bastano invece 5 tuorli, 500 ml di latte interno, 55 grammi di amido di mais, 175 di zucchero, 125 ml di panna fresca liquida e un altro baccello di vaniglia. Per la crema Chantilly, invece, servono 100 ml di panna fresca liquida e zucchero a velo. Infine per la bagna al liquore servono 130 grammi di acqua, 70 grammi di Gran Marnier e 75 di zucchero.

Per quanto riguarda il Pan di Spagna, bisognerà rompere le uova e metterle in una ciotola e montarle con la frusta, aggiungendo i semi dei baccelli di vaniglia e un pizzico di sale. In seguito va aggiunto anche lo zucchero. Quando il composto sarà fluido e cremoso, bisognerà aggiungere la farina insieme alla fecola. L’impasto andrà poi diviso fra due tortiere di uguale diametro, imburrate e infarinate. Dopo aver preparato anche la crema pasticciera e quella Chantilly, bisognerà lasciarle riposare in frigo per poi unirle dopo circa mezz’ora. Il primo Pan di Spagna andrà tagliato per ottenere tre dischi, eliminando i bordi dallo strato centrale. Tra gli strati andrà inserita la crema realizzata, non prima di aver inzuppato con la bagna al liquore il Pan di Spagna. Il secondo andrà poi tagliato a cubetti per ricoprire la torta mimosa, sulla quale prima ancora verrà versata la crema rimanente.

