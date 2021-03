Torta Mimosa/ Il dolce per l’8 marzo: goloso pensiero alle donne, ricetta ed origine

Se la mimosa è il fiore tipico associato all’8 marzo, il dolce che per tradizione viene collegato alla Festa della donna è la Torta Mimosa. Si tratta di una mimosa gastronomica divenuto nel tempo il simbolo goloso della giornata odierna. Un dolce che vede nella sua ricetta tradizionale la presenza di crema chantilly e che deve il nome al suo rivestimento caratterizzato da piccoli pezzetti di Pan di Spagna che vanno a simulare le “palline” del fiore simbolo dell’8 marzo, appunto la mimosa.

In merito alle origini di questo dolce molto gradito durante tutto l’anno ma che va a popolare le vetrine delle pasticcerie proprio in occasione della Festa della Donna ci sono pensieri discordanti. Secondo alcuni la Torta Mimosa sarebbe nata a Roma negli Anni Cinquanta, mentre c’è chi ne attribuisce la paternità del goloso dolce allo chef Adelmo Renzi di Rieti, il quale nel 1962 avrebbe vinto proprio grazie a questa delizia culinaria una gara di pasticceri in quel di Sanremo. Da quel momento in poi il dolce venne replicato in tutta Italia e proposto come delizioso augurio a tutte le donne nel giorno della ricorrenza a loro dedicata.

TORTA MIMOSA, LA RICETTA TRADIZIONALE DEL DOLCE SIMBOLO DELLA FESTA DELLA DONNA

Indipendentemente dalle sue origini, la Torta Mimosa rappresenta un vero e proprio “must” nella giornata dell’8 marzo. C’è chi oggi preferirà fare un salto in pasticceria ed acquistarne una già pronta da destinare alla donna del proprio cuore e chi invece vorrà cimentarsi direttamente nella preparazione casalinga di questo dolce. La preparazione non è tra le più difficili ma richiede come per ogni buona creazione culinaria tempo e pazienza. Il Pan di Spagna e la crema che servirà a farcire la torta potranno essere realizzati in anticipo. Secondo la ricetta classica, gli ingredienti per il Pan di Spagna sono i classici. La ricetta originale di Renzi non fu mai svelata ma possiamo ipotizzare che alcuni degli ingredienti siano rimasti uguali nel tempo, ovvero il disco di Pan di Spagna come base ed i pezzetti di impasto che vanno a ricoprire e decorare la superficie. Per la farcia, crema pasticcera o chantilly e l’immancabile frutta fresca o sciroppata (ananas soprattutto ma anche mango in alcune versioni più recenti) per arricchire il ripieno. Spesso il Pan di Spagna tradizionale – realizzato con uova, zucchero e farina – può essere bagnato con un liquore per dolci come il Marsala e il Grand Marnier ma se destinato anche ai bambini meglio optare per latte o succo di ananas.



