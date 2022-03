Torta mimosa, ricetta e varianti/ Come fare il dolce simbolo della Festa della Donna

Festa della donna 2022: perchè la torta mimosa è il dolce simbolo?

L’8 marzo nel mondo si celebra la giornata internazionale della donna, ricorrenza stabilita per ricordare le conquiste sociali del sesso femminile ma allo stesso tempo per non dimenticare le violenze, le umiliazioni e le tragedie che ne hanno segnato il percorso nella storia. Negli ultimi decenni, però, l’8 marzo si è trasformato in una festa nella quale le donne vengono festeggiate e celebrate. In Italia, il simbolo di tale ricorrenza è la mimosa, pianta che sboccia proprio nei primi giorni di marzo e al quale dunque è associata la festa della donna. Proprio dal fiore nasce la torta mimosa, che in questo giorno è particolarmente richiesta.

Per la torta mimosa occorrono due Pan di Spagna: uno farcito con crema pasticciera arricchita da panna montata, mentre l’altro da tagliare in piccoli cubetti che serviranno a ricoprire la torta. Proprio questo servirà a creare l’effetto “mimosa”. Scopriamo allora come fare la torta per l’8 marzo.

Torta mimosa: la ricetta del dolce

Gli ingredienti che occorrono per il pan di Spagna per la torta mimosa sono: 250 g di zucchero, 140 g di farina 00, 120 g di fecola di patate, 8 uova, 2 baccelli di vaniglia, un pizzico di sale fino. Per la crema pasticciera servono 5 tuorli, 175 g di zucchero, 500 ml di latte, 125 ml di panna liquida, 55 g di amido di mais e un baccello di vaniglia. Occorre poi della panna fresca liquida. La torta va poi bagnata con il liquore: i più utilizzano il Gran Marnier.

Dopo aver preriscaldato il forno a 160° in modalità statica, si comincia con la preparazione del pan di Spagna. Le uova vanno montate in una planetaria insieme ai semi dei baccelli di vaniglia. Va poi unito un pizzico di sale. A questo punto aggiungere lentamente anche lo zucchero. Dopo aver ottenuto un composto spumoso, va poi setacciata la farina e in seguito la fecola. Quando l’impasto è omogeneo, il composto va infornato in due teglie dello stesso diametro. Per la crema che farcirà la torta mimosa, va inciso il baccello di vaniglia e vanno prelevati i semi. In un tegame va versato il latte, la panna e il baccello svuotato: il tutto va portato a bollore. Nel frattempo in una ciotola vanno sbattuti i tuorli insieme allo zucchero e ai semi di vaniglia: basterà amalgamare il tutto. Va poi setacciato all’interno l’amido di mais. Non appena il latte sarà caldo, va tolto il baccello e versato il composto precedentemente realizzato nel tegame. Il composto va poi unito con la panna montata. Si prepara poi la bagna con 70 g di liquore, 130 di acqua e 75 di zucchero.

Torta mimosa: come comporla

Mentre un pan di Spagna andrà a comporre la base e dunque verrà farcito sopra con la crema, l’altro va tagliato a cubetti, fino a creare così la parte superiore della torta mimosa. Il pan di Spagna che servirà da base dovrà essere tagliato in tre parti. Ogni parte andrà bagnato con la bagna formata da liquore, acqua e zucchetto, e farcito con la crema. I pezzettini andranno poi sopra l’ultimo strato.

Non mancano poi le varianti di questa gustosa torta mimosa, come quella al cioccolato, con del cacao nel pan di Spagna, ma anche quella all’ananas, che nella parte superiore non vede solamente pezzetti di pasta ma anche cubetti di ananas. C’è chi poi ama aromatizzare la torta mimosa anche con limone e arancia e chi invece preferisce realizzare un rotolo, seguendo la classica ricetta e variando forma.

